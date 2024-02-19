وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوضع في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بأنه "في منتهى الخطورة"، مشدداً على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على القطاع عموماً ورفح خصوصاً "يهدف لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين".

وقال عباس خلال كلمة في مستهل اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، مساء الأحد، إن "حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وجيش الاحتلال ما زالوا يصرون على استمرار حربهم العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخصوصاً مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم".

وأشار إلى أن الوضع في رفح بالتحديد أصبح في منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من القيادة الفلسطينية.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عزمه على اجتياح رفح المكتظة بالنازحين، الذين أخرجهم من شمال قطاع غزة بالقوة ووجههم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وقال الرئيس الفلسطيني: "نخصص هذا الاجتماع لدراسة الأوضاع التي يعيشها شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يواجه فيها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر طويلة، الذي تَمثل في القتل والذبح والتدمير والعمل من أجل تهجير شعبنا من أرضه، وهذه أهدافه التي يسعى إليها".

وأكد أن القيادة الفلسطينية تجتمع لمناقشة هذا الأمر، ومنع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده.

في الشأن الداخلي، أكد عباس الاستمرار في بذل الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية "في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحدها دون غيرها، والالتزام ببرنامجها السياسي الذي أقرّته المجالس الوطنية المتعاقبة والتزاماتها الدولية (...) والتزام مبدأ السلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية".

في السياق، رحّب بدعوة روسيا الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار بموسكو في 26 فبراير/شباط الجاري، "من أجل تذليل العقبات لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة، وتوحيد الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا".

ويسود انقسام فلسطيني منذ 2007 بين حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وحركة فتح التي تقود الحكومة الفلسطينية.

وأقر اجتماع القيادة الفلسطينية، أمس (الأحد)، تشكيل لجنة لوضع ورقة عمل وخطة تحرك لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، والأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، وعدد من رجال الدين المسيحي والعلماء المسلمين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.