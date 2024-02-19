استُشهد الرضيع الفلسطيني "يوسف" السبت، قبل احتفال عائلته بعيد ميلاده الأول، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بغزة.

كانت عائلة الكردي الفلسطيني تستعدّ للاحتفال بعيد ميلاد يوسف الأول، على الرغم من مآسي الحرب على غزة، ولكنّ صاروخاً إسرائيلياً أنهى حياة الرضيع.

وفي ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ودّعَت العائلة المكلومة الطفل وسط حالة من الحزن والقهر على فراقه.

وأحاط بالعائلة عشرات الأقارب والجيران للتعزية بالمأساة التي حلّت بهم، إذ أدّى القصف على منزلهم إلى استشهاد عديد من النساء والأطفال.

ولم يخطر في بال جدّ يوسف، الذي احتضنه بشدة وقبّله في أثناء توديعه، أن يوم ميلاده الأول سيكون يوم فاجعة، وأنه سيصبح ضحية للحرب الإسرائيلية.

كان الجدّ يوسف ذهب لشراء حفاضات للصغير وبعض الحلوى ليوزّعها في ذكرى ميلاده، ولكن عند عودته فوجئ بالخبر الذي نزل عليه كالصاعقة، إذ استهدفت غارة منزلهم في دير البلح وقتلت حفيده.

والسبت شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على منازل مأهولة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات بينهم أطفال ونساء، وفقاً لتصريحات المكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".