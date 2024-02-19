اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، ليل الأحد، حيث نفَّذت مداهمات لتفتيش منازل المواطنين، تخللتها اعتداءات وتخريب لمحتوياتها.

كما نفَّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين بعد استجوابهم وإجبار عدد منهم على التوقيع على أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، إن مطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي قَبِلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، هي "إعلان حرب شاملة وتمهيد لتفريغ الحرم القدسي".

جاء ذلك بعدما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن نتنياهو وافق على مقترح بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الخط الأخضر والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وفي وقت لاحق، أعلن ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو "اتخذ قراراً متوازناً يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية"، من دون تفاصيل.

تحذيرات إسرائيلية

في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذّرت من أن المسجد الأقصى سيوحّد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر.

وكذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مقترح بن غفير لم يلقَ قبولاً من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، خوفاً من التصعيد في القدس والضفة الغربية وحدوث اضطرابات بين فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية.

وقد اقترح الشاباك والجيش السماح للفلسطينيين في عمر الـ45 فما فوق بدخول المسجد الأقصى، في حين اقترحت الشرطة السماح فقط لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بالدخول.

وأضافت هيئة البث أن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفتها بـ"حملات التحريض"، أو رفع أعلام حركة حماس.

في تلك الأثناء، قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "اتخذ قراراً متوازناً يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية".

في حين نفى الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، اتخاذ أي قرار بعد بخصوص شكل القيود على المصلين في القدس خلال شهر رمضان، وقال إن المشاورات الأمنية مستمرة.

وتنص خطة بن غفير على منع المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ومن داخل الخط الأخضر من دخول القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدّت إسرائيل من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى -خصوصاً يوم الجمعة- بالتوازي مع تصعيد عمليات الاقتحام التي تنفِّذها قواتها في الضفة.