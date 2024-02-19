أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل جندي في المعارك الدائرة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأوضح في بيان أن "الرقيب سيمون شلوموف (20 عاماً) الجندي في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة"، دون تفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 574، بينهم 236 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، وفق الموقع الإلكتروني للجيش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".