سياسة
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مقتل جندي من لواء المظلات في معارك غزة يرفع الحصيلة إلى 574 منذ بدء الحرب
قُتل جندي من لواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى العسكريين منذ بداية الحرب إلى 574 بينهم 236 في المعارك البرية، حسب بيان للاحتلال.
مقتل جندي من لواء المظلات في معارك غزة يرفع الحصيلة إلى 574 منذ بدء الحرب
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي مظلي في معارك جنوب قطاع غزة / صورة: Reuters
19 فبراير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل جندي في المعارك الدائرة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأوضح في بيان أن "الرقيب سيمون شلوموف (20 عاماً) الجندي في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة"، دون تفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 574، بينهم 236 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، وفق الموقع الإلكتروني للجيش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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