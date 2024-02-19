أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وإصابتها إصابة بالغة، وإسقاط طائرة مُسيرة أمريكية.

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان على منصة إكس، استهداف سفينة "RUBYMAR" البريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، معلناً "إلحاق إصابة بالغة بالسفينة أدى إلى توقفها بشكل كامل وتعرضها للغرق".

وأضاف المتحدث: "حرصنا على خروج طاقم السفينة بأمان".

كما أعلن تمكن جماعته من إسقاط طائرة أمريكية "MQ9" في مدينة الحديدة بصاروخ "في أثناء تنفيذها مهام عدائية لصالح الكيان الصهيوني".

ومساء أمس (الأحد)، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، وقوع حادثة على بُعد 35 ميلاً بحرياً قبالة مدينة المخا الواقعة جنوب غربي اليمن، والمطلة على البحر الأحمر.

وجاء في بيان الهيئة عبر منصة إكس: "تلقّينا تقريراً عن حادثة (لم يُكشف عن طبيعتها) وقعت على بُعد 35 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المخا في اليمن (القريبة من باب المندب)".

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادثة، وتنصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور، وإبلاغها عن أي "نشاط مشبوه".

من جهتها، أبلغت شركة أمبري لأمن النقل البحري، الأحد، عن هجوم جديد في مضيق باب المندب الاستراتيجي، استهدف سفينة شحن.

"سنتكوم" تنفّذ 5 ضربات "دفاعاً عن النفس"

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأحد، أن قواتها في البحر الأحمر "نفّذت خمس ضربات بنجاح، في إجراءٍ للدفاع عن النفس" لإحباط هجمات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية (سنتكوم) في بيان أن الضربات شملت إحباط "أول استخدام ملحوظ من الحوثيين مركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات" في أكتوبر /تشرين الأول 2023.

كما استهدفت زورقاً مسيّراً، وكان استخدام زوارق مماثلة نادراً نسبياً، حسب البيان، الذي أشار كذلك إلى أن الضربات الثلاث الأخرى استهدفت صواريخ كروز مضادة للسفن.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.