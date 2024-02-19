استُشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أحدهم قرب حاجز بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، واثنان في مخيم طولكرم، وذلك ضمن العمليات العسكرية اليومية لجيش الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قرب حاجز بيت فوريك، شرقي نابلس.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال "أطلقت النار صوب الشاب أنس جميل دويكات، من قرية روجيب، شرق نابلس، في أثناء وجوده عند حاجز بيت فوريك، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ليعلَن لاحقاً استشهاده متأثراً بإصابته".

كما استُشهد الشابان محمد أحمد فايز العوفي (36 عاماً)، ونبيل عطا محمد عامر (19 عاماً) خلال عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم.

وفي جنين، شمال الضفة، أفادت مصادر محلية بأن عدداً من المركبات العسكرية اقتحمت قرية روجيب، جنوب المدينة، حيث دارت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية.

ونفَّدت قوات الاحتلال حملة مداهمة لمنازل في حي المصايف بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت قوات أخرى مدينة نابلس من عدة محاور ودفعت بآليات عسكرية في شوارع المدينة.

كما شملت عمليات الاقتحام ومداهمة الأحياء مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وقريتي حجة وكفر قدوم شرقي المدينة، وداهمت أحياء للبحث عمّن تصفهم بالمطلوبين.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أُمّر، شمال الخليل، معزَّزةً بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة. كما داهمت منطقة الظهر وفتشت منازل ومحلات تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وليلة الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، ونفّذت مداهمات لتفتيش منازل المواطنين، تخللتها اعتداءات وتخريب محتوياتها. كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية، شمالي القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس، لليوم الثالث على التوالي، وانتشرت في أحيائه، فيما اعتلى قناصة أسطح المنازل.

كما نفَّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين بعد استجوابهم وإجبار عدد منهم على التوقيع على أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية في الضفة المحتلة بما فيها القدس المحتلة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 399 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و500 آخرين حتى الأحد، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، إلى 7100 فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 شخصاً خلال 24 ساعة.