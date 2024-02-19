كشف إعلام عبري عن تعرض أسرى فلسطينيين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصفتهم بمقاتلي النخبة، لتعذيب وتنكيل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، في تقرير، الأحد، إلى أن معتقلين من "عناصر النخبة في كتائب القسام التابعة لحماس" يعانون إجراءات شديدة وصعبة ويتكدسون في زنازين صغيرة جداً "وسط جوع وبرد وتضييق".

وأوضحت أن أسرى حماس "يعانون ظروفاً صعبة جداً، حيث إنهم يرتجفون دائماً من شدة البرد، ويُجبَرون على حني رؤوسهم وهم جالسون أرضاً، كما أن غرف الزنازين صغيرة جداً، والأسِرّة غير مرتبة ومن دون أغطية".

ويُظهر التقرير وجود كلاب بوليسية ترافق السجانين في كل مرة يتفقدون فيها هؤلاء الأسرى.

ووفق التقرير التليفزيوني، فإن "أكثر من 5 سجناء يقبعون في زنزانة واحدة صغيرة جداً، كما أنّ الطعام المقدم لهم قليل جداً".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو مؤسسات الأسرى الفلسطينية تعليق على ما بثته القناة العبرية.

وتزعم إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شاركوا في "عملية طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، دون أن يوضح الاحتلال عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، قد أوعز في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى سلطاته باحتجاز أسرى من حماس في سجن تحت الأرض لم يُستخدم منذ سنوات.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه تلقى شهادات جديدة عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة -بمن فيهم نساء وأطفال- لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحطّ من الكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، مطالباً بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات.

شهادات عن التعذيب

وقال "م.ن"، مفضلاً عدم الإفصاح عن اسمه: "اعتقلوني من منزلي في حي الأمل غرب خان يونس"، مشيراً إلى أنه أبلغهم بمرضه وأنه لا يستطيع التحرك "لكن لم يهتموا". وأضاف: "أجبروني على خلع ملابسي، نقلوني إلى بيت مهدوم، شعرت بأنني أُستخدم درعاً بشرية. لاحقاً اعتقلوا المزيد ونقلونا في رحلة عذاب قاسية إلى معتقل عبارة عن قفص من الحديد".

وأضاف صاحب الـ(70 عاماً) أنه تعرض مع المعتقلين للضرب والسب يومياً، مضيفاً: "لم نشرب الماء داخل السجن لمدة 4 أيام، كانوا يصبون المياه على الأرض أمامنا، حتى يعذبونا ونحن عطشى. طوال الوقت جلوس على ركبنا، أكل قليل، والذهاب للحمام مرة واحدة".

أما "خ.ن" فقال: "اعتقلوني عند الحاجز وأجبروني على خلع ملابسي، وتعرضت للضرب الشديد.. كنا نتغطى ببطانيات ممتلئة بالمياه، عشنا برداً غير طبيعي، ولم نشرب الماء".

وأضاف: "هددوا باغتصاب عائلتي، وطلبوا معلومات لا أعلمها. كانوا يجبروننا على شتم فصائل وشخصيات معينة وأن نهتف لإسرائيل، ونقول عن الكلب الذي يُسمح له بنهشنا إنه تاج رأسنا".

فيما أشارت المعتقلة السابقة "غ" إلى اعتقالها على حاجز طريق صلاح الدين خلال نزوحها".

وتابعت: "طلبوا مني التوجه نحو ساتر رملي، هناك وضعوا عصبة على عيني، وفتشوني بأيديهم، وسألوني عن حماس والأنفاق، ثم نقلوني إلى مكان مفتوح، ثم أخذوني إلى معتقل. أجبروني على خلع ملابسي، كان هناك جنود ينظرون ويعلقون تعليقات خادشة". ولفتت إلى أنهم أعطوها ملابس منزلية فقط دون ملابس داخلية لترتديها.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، شنّت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقُتل في ذلك الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأُسر نحو 240، بادلت حماس قرابة 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف القتلى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.