سياسة
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بينها الإشادة بـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تصدر لائحة اتهام ضد شقيقة العاروري
ادّعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن دلال سليمان، شقيقة صالح العاروري، "نقلت أموالاً إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين"، و"أشادت في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
بينها الإشادة بـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تصدر لائحة اتهام ضد شقيقة العاروري
دلال العاروري شقيقة القيادي في حماس صالح العاروري بعد اغتياله في يناير الماضي / صورة: AA
19 فبراير 2024

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، لائحة اتهام ضد دلال سليمان، شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقراً لحماس في ضاحية بيروت الجنوبية في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتقلت سلطات الاحتلال في 14 يناير/كانون الثاني الماضي دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي صالح العاروري، "بعد عمليات تفتيش وتخريب في منزليهما بمحافظة رام الله ومدينة البيرة وسط الضفة "، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وبعد اعتقال دلال سليمان جرى آنذاك "تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمالي الضفة الغربية بتهمة العمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية"، وفق مصادر إسرائيلية رسمية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن أن شرطة الاحتلال أعلنت، الاثنين، "تقديم لائحة اتهام ضد سليمان (52 عاماً) بعد أن اعتُقلت".

وادّعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في لائحة الاتهام أنّ "دلال سليمان نقلت أموالاً إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين"، حسب الهيئة.

كما ضمّت اللائحة "إشادتها في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حماس في التاريخ ذاته.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعاً لقادة من حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري و6 من رفاقه.

ويعد العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 و1992 تأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي
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