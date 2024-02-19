انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.

وتُعقد جلسات الاستماع بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافةً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل، لافتاً إلى أنها تتحدى أمر محكمة العدل الدولية منع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع.

ودعا المالكي في كلمته أمام "العدل الدولية" إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني" ووقف ممارساته، مشدداً على ضرورة أن ينتصر القانون الدولي.

وقال إن إسرائيل تركت للفلسطينيين 3 خيارات فقط؛ إما التهجير وإما الاعتقال وإما الموت، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.

كما أوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال يسرق الأراضي الفلسطينية، ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.

وأشار إلى إنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير المصير، لافتاً إلى أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيداً من الأراضي.

وتابع المالكي: "يعاني الفلسطينيون الاستعمار والفصل العنصري.. هناك مَن يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".

وأردف: "حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عاناها شعبنا، ونطالب بحقنا في تقرير المصير"، وخاطب قضاة المحكمة قائلاً: "يجب أن لا تخذلوا الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة".

بدوره، قال عضو الفريق القانوني لفلسطين خلال كلمته بجلسة الاستماع، إن "إسرائيل رفضت التزام التفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة".