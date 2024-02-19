سياسة
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الاتحاد الأوروبي يُطلق مهمة عسكرية بالبحر الأحمر.. والمفوضية الأوروبية ترحب
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مهمة عسكرية بهدف "استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج"، فيما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بانطلاق المهمة، مشيرة إلى أنها "خطوة" لحماية المصالح الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي يُطلق مهمة عسكرية بالبحر الأحمر.. والمفوضية الأوروبية ترحب
الفرقاطة الألمانية هيسن التي أُعلن عن مشاركتها في مهمة EUNAVFOR ASPIDES لحماية الملاحة في البحر الأحمر / صورة: Reuters
19 فبراير 2024

أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، بأن عمليات "أسبيدس" الأمنية البحرية الدفاعية انطلقت اليوم بهدف "استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".

ولفت البيان إلى أن العمليات تشمل مضيقَي باب المندب وهرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.

وكشف عن أن العمليات "تضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها هجمات الحوثيين سفناً تجارية دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023"

من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بانطلاق المهمة البحرية.

وقالت فون دير لاين على منصة إكس: "أرحب بقرار اليوم إطلاق عملية أسبيدس للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن عملية "أسبيدس" تعد "خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في المياه البحرية لحماية مصالحنا الأوروبية".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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