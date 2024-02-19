سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يهاجم نقاطاً لحزب الله ويغلق 4 طرق على الحدود اللبنانية
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم أهدافاً لجماعة "حزب الله" في مناطق مختلفة في جنوب لبنان بينها قرى الظهيرة، عيتا الشعب وعيترون وعديسة، فيما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أنه أغلق 4 طرق قريبة من الحدود اللبنانية أمام حركة المرور.
الاحتلال الإسرائيلي يهاجم نقاطاً لحزب الله ويغلق 4 طرق على الحدود اللبنانية
تصاعد الدخان إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي موقعاً بين قريتي عديسة ومركبا جنوب لبنان / صورة: AFP
19 فبراير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أهداف لجماعة حزب الله في مناطق مختلفة في جنوب لبنان بينها قرى الظهيرة، عيتا الشعب وعيترون وعديسة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، اليوم الاثنين: "أغارت طائرات مقاتلة، على بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة قرية الظهيرة".

وأشار إلى أنه هاجم، الأحد، من خلال الجو أيضاً مسلحاً كان يدخل مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، دون توضيح مقتله من عدمه.

وأضاف: "على مدار آخر 24 ساعة تمت مهاجمة منصة إطلاق قذائف صاروخية تابعة للمنظمة في منطقة عيترون إلى جانب بنية تحتية معادية في منطقة عديسة".

وتابع: "وجرى إطلاق نيران المدفعية باتجاه مناطق أخرى على أرض لبنان" دون مزيد من التفاصيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه في حادث منفصل إلى أنه "جرى رصد هذا الصباح في منطقة أربيل في الجليل الأسفل بقايا قطعة جوية في منطقة مفتوحة، حيث يرجح أن الطائرة غير تابعة للجيش الإسرائيلي".

وقال: "يجري التحقيق في ملابسات الحادث، وتنتشر قوات الجيش وشرطة إسرائيل في المكان".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت في وقت سابق اليوم الى دوي صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

في السياق، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن جيش الاحتلال أغلق 4 طرق قريبة من الحدود اللبنانية أمام حركة المرور.

وأضافت الهيئة أن القرار جرى اتخاذه "بعد تقييم أجراه الجيش الإسرائيلي للأوضاع، وتقرر بناء عليه إغلاق 4 طرق أمام حركة المرور حتى إشعار آخر".

وأوضحت أن الطرق هي "مفرق مالكيا، مفرق يشع، تقاطع مدخل مارغليوت، وتقاطع جيبور".

ويأتي القرار بعد أكثر من 4 أشهر على بداية مواجهات حدودية مستمرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في لبنان، على وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أودت بتل أبيب إلى المحاكمة بتهمة "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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