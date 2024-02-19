أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، القبض على 12 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية بولايتَي إسطنبول وهطاي.

وقال الوزير عبر حسابه على منصة إكس، الاثنين: "إن قوات الأمن ألقت القبض على 12 إرهابياً، بينهم 5 أجانب في عملية بوزدوغان-4".

وشدد الوزير على عدم التسامح مع الإرهابيين ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب دون انقطاع.

ونشر وزير الداخلية مشاهد من العملية الأمنية المذكورة.

وفي عام 2013، أصبحت تركيا من أوائل الدول التي أعلنت تنظيم داعش منظمة إرهابية.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد لهجمات من التنظيم الإرهابي عدة مرات، إذ استشهد أكثر من 300 شخص وجُرح مئات آخرون في ما لا يقل عن عشرة تفجيرات انتحارية، وسبع هجمات بالقنابل، وأربع هجمات مسلحة.

ورداً على ذلك، أطلقت تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج لمنع وقوع مزيد من الهجمات.