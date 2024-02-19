قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهرب من أزماته السياسية في سبيل إطالة أمد الحرب على قطاع غزة".

وأضاف الأنصاري في بيان، اليوم الاثنين، أن نتنياهو يهرب إلى "مهاترات لن نلتفت إليها"، مطالباً إياه بالتركيز على مسار المفاوضات غير المباشرة مع حماس بما يخدم أمن المنطقة.

وقال الأنصاري إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الأسرى والمحتجزين "ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع".

وأضاف: "يعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي جيداً أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول جهودَ الوساطة وإنهاء الأزمة".

وأكد أن "الدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 وأثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة".

وفي السياق ذاته، رفض الأنصاري "الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصوّرها كأنها تمويل لحركة حماس".

وأكد أن تلك المساعدات "كانت، كما هو معلوم له، تجري بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية".

وشدد على أن "قطر ماضية في جهود الوساطة وعدم الالتفات إلى المهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف: "نطالبه بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة".

ومؤخراً، قال نتنياهو حسب تسجيل مسرب بثته القناة 12 العبرية، إنه لم يشكر قطر علناً، لأنها "لم تمارس مزيداً من الضغوط على حماس"، واصفاً لعب قطر دور الوساطة في صفقة التبادل مع حماس بأنه "يمثل إشكالية".

وتلعب قطر دوراً محورياً إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى صفقة جدية بين حماس وإسرائيل، تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 أسيراً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.