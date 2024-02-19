أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنهاء الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ الأذربيجاني وتوقيع أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام دائم بينهما من شأنه أن يجلب السلام والاستقرار لجنوب القوقاز والمنطقة.

كلام أردوغان جاء في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة

وقال أردوغان: "إن تحرير إقليم قره باغ الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني فتح نافذة الفرص من أجل السلام الدائم في المنطقة".

وتطرق أردوغان إلى الخطوات المتخذة لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وأردف: "لا شك أن التوقيع على اتفاق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا سيكون مصدر أمل جديداً للسلام والهدوء والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف: "مع انتهاء الاحتلال (الأرميني) في قره باغ انفتحت نافذة تاريخية من الفرص لتحقيق السلام الدائم بمنطقتنا".

وشدد أردوغان على أنه ينبغي على أرمينيا تقييم مسار السلام من منظور استراتيجي وطويل الأمد، داعياً الأطراف الأخرى إلى تقديم مساهمات بنّاءة "بدلاً من تسميم العملية".

وأعرب عن أمله في أن لا تتكرر الأحداث التي جرت مؤخراً على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وأبدى تمنياته بالشفاء العاجل للجندي الأذربيجاني الذي أصيب بإطلاق نار من الجانب الأرميني.

وهنأ أردوغان، علييف، بانتخابه رئيساً لأذربيجان للمرة الخامسة، بتأييد كبير من شعبه.

وفيما يتعلق بمنع الوفد الأذربيجاني من المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها لأذربيجان في هذا الصدد، ومساعيها حتى يجري إلغاء القرار.

وأفاد الرئيس أردوغان بأنه جرى خلال مباحثاته مع علييف استعراض العلاقات الثنائية بمختلف أوجهها، وتقييم قضايا إقليمية ودولية.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وأذربيجان بلغ 7.5 مليار دولار العام الماضي، وأضاف: "نواصل جهودنا من أجل الوصول إلى 15 مليار دولار".

وقال: "من الواضح أننا بحاجة إلى تطوير إمكانات بلدينا في مجالي النقل والطاقة في فترة تشهد تحديات كبيرة".

كما لفت أردوغان إلى أنه ناقش أيضاً مع نظيره الأذربيجاني المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة "التي تدعس على جميع القيم الإنسانية والقانون الدولي".

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته، بشكل خاص، بكون القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية ستعقد في يوليو/تموز في شوشة الأذربيجانية، "إحدى العواصم الثقافية للعالم التركي".

كما شكر الرئيس أردوغان نظيره علييف وجميع شعب أذربيجان على تضامنهم مع الشعب التركي إثر كارثة الزلازل في 6 فبراير/شباط 2023.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى مساعداتها الأخرى تبني أذربيجان ألف مسكن و799 مكان عمل على مساحة 320 دونماً من الأراضي في ولاية "قهرمان مرعش"، مركز الزلازل التي ضربت جنوب تركيا.

من جانبه، أكد علييف أنّ اتحاد التعاون بين بلاده وتركيا "مهم لكل منطقة أوراسيا".

وأضاف: "اتحاد العالم التركي والتعايش بين الشعوب ذات الثقافات المشتركة سيعزز من قوة كل دولة في منظمة الدول التركية".

وقال: "أصبحت تركيا اليوم على ارتباط بالكثير من القضايا ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى الدولي".

ووصف علييف تركيا بأنها ضامنة للسلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، قائلاً: "في حرب قره باغ الثانية تركيا كانت دائماً إلى جانب أذربيجان".

وقال: "قضيتنا التاريخية التي لم نستطع حلها بالسلم، تمكنّا من حلها في ساحة المعركة، الشعب الأذربيجاني لن ينسى دعم تركيا".