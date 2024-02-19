سياسة
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استجابة لدعوة أردوغان.. رئيس وزراء ألبانيا يزور أنقرة غداً الثلاثاء
استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيُجري رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما زيارة رسمية إلى أنقرة غداً الثلاثاء. وأكدت الرئاسة التركية انعقاد أول اجتماع لمجلس التعاون التركي الألباني خلال الزيارة.
استجابة لدعوة أردوغان.. رئيس وزراء ألبانيا يزور أنقرة غداً الثلاثاء
الرئيس أردوغان يدعو رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما لزيارة أنقرة في 20 فبراير/شباط 2024. / صورة أرشيفية: AA
19 فبراير 2024

أعلنت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، الاثنين، قدوم رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما إلى أنقرة، في زيارة رسمية بحلول 20 فبراير/شباط الجاري.

وأكدت الدائرة، في بيان نشرته بحسابها على منصة إكس، أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي نطاق الزيارة، سيعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون التركي الألباني رفيع المستوى في أنقرة برئاسة أردوغان ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، حسب البيان.

وأفادت دائرة الاتصال بأنه سيجري خلال اجتماع المجلس مراجعة جوانب العلاقات بين تركيا وألبانيا كافة ومناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تعميق التعاون الثنائي.

وتتناول المحادثات مع ألبانيا الحليفة لتركيا بحلف شمال الأطلسي، العلاقات الثنائية، وتبادل الأفكار حول التطورات الإقليمية والدولية، بخاصة في منطقة البلقان، على أساس تفاهم الحفاظ على السلام والاستقرار.

وبمناسبة اجتماع المجلس، سيجرى التوقيع على نصوص قانونية مختلفة من شأنها أن تقدم مساهمات كبيرة في الأساس التعاقدي للعلاقات بين تركيا وألبانيا. وفقاً لبيان دائرة الاتصالات التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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