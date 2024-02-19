وقّع وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، مع وزير دفاع جيبوتي حسن عمر محمد في العاصمة التركية أنقرة، سلسلة اتفاقيات تعاون عسكري بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الاتفاقيات وُقّعت عقب لقاء ثنائي بين الوزيرين وآخر على مستوى الوفود في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وأضافت أن الوزيرين وقّعا سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات، بما في ذلك اتفاقية تعاون في التدريب العسكري، واتفاقية تعاون مالي عسكري، وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استقبل غولر نظيره الجيبوتي الذي يجري زيارة رسمية إلى أنقرة، بحفل رسمي أقيم في مقر وزارة الدفاع.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، ألقى الوزير الضيف التحية على حرس الشرف، ثم عقد لقاء ثنائياً مع غولر.

ويبلغ عدد سكان جيبوتي أقل من مليون نسمة، وتتمتع بموقع استراتيجي على طول خليج عدن كنقطة عبور على البحر الأحمر.