اكتسبت البيانات التجارية الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي أهمية أكبر نظراً للتعريفات الجمركية الجديدة العدوانية التي اقترحها دونالد ترمب على الصين وشركاء أمريكا التجاريين الآخرين في حالة فوزه بمنصبه مرة أخرى في الانتخابات الأمريكية هذا العام.

وقال ترمب إنه سيزيد الرسوم الجمركية الحالية على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، التي تصل إلى 25%، إلى 60%. وهي التصريحات التي جاءت في وقت أضافت فيه إدارة بايدن الحالية عقوبات تجارية جديدة تستهدف الشركات والصناعات الصينية التي يُنظر إليها على أنها حيوية للتنافس الجيوسياسي والتكنولوجي بين البلدين، مع التركيز بشكل أساسي على محاولة حرمان الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة التي تشكل اللبنات الأساسية لتكنولوجيا جديدة.

وعلى الرغم من كل الوعيد الذي يكيله ترمب للصين، هناك من يرى أن يستغل الرئيس الصيني شي جين بينج فوز ترمب للترويج للصين كقوة عالمية. ومن خلال إضعاف مكانة الولايات المتحدة في الخارج والديمقراطية في الداخل، فإن ترمب سيوفر لشي فرصاً أكثر من تلك التي تهدف إلى توسيع النفوذ الصيني وكسب القلوب والعقول في العالم النامي، بحسب صحيفة أتلانتيك.

لماذا تدعم الصين فوز ترمب؟

نظراً لخطاب ترمب التحريضي بشأن بكين-بما في ذلك وعده بتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين-فمن السهل أن نعتقد أن القادة الصينيين يفضلون الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترمب، الذي من المرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري.

ومع ذلك، ربما تكون وجهة النظر هذه قصيرة النظر، وهي تحجب الصورة الأوسع. في جميع الاحتمالات، الصين تشجع ترمب، بحسب تقرير نشرته فورين بوليسي.

وقالت المجلة إن بكين تعلم أنه لا أمل في تحسين علاقاتها مع واشنطن، سواء في عهد ترمب أم بايدن أو أي رئيس أمريكي آخر. ومن منظور لعبة بكين الطويلة في مواجهة الغرب، فإن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تكون في مصلحة الصين، على الأقل في المجال الاقتصادي لخمسة أسباب رئيسية هي:

1. سيزيد ترمب الانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا

المنطق الذي تطرحه بكين بسيط: إن ترسيخ انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وأوروبا هو أفضل وسيلة لمنع ظهور سياسات عبر الأطلسي تضر بالمصالح الصينية، مثل ضوابط التصدير المشتركة. ومن هذا المنظور، فإن رئاسة ترمب الثانية ستكون في مصلحة الصين. قال ترمب في عام 2018: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو، بسبب ما يفعلونه بنا في التجارة"، وليس هناك ما يشير إلى أنه غيّر رأيه.

وإذا انتُخب ترمب، فمن المحتمل أن يكون غير قادر على مقاومة الرغبة في استئناف الحروب التجارية مع أوروبا-على سبيل المثال، من خلال الوفاء بتعهده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في جميع المجالات. ومن المرجح أن تؤدي المعركة التجارية بدورها إلى وقف التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التدابير التي يمكن أن تضر بالمصالح الصينية.

وبطبيعة الحال، فإن وعد ترمب الأخير بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% كحد أدنى على الواردات الصينية سيكون مؤلماً أيضاً لبكين. لكن في المخطط الكبير للأشياء، قد تفترض بكين أن دفع مثل هذا الثمن يستحق العناء إذا كانت الجائزة هي الانقسام بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

2. يمكن لترمب أن يتراجع عن العقوبات المفروضة على روسيا.

على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترمب الخارجية، كان أحد الثوابت هو ميله الواضح للتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وإذا ظل إعجابه ببوتين على حاله، فمن الممكن أن يقرر ترمب رفع العقوبات المفروضة على روسيا بمجرد توليه منصبه، الأمر الذي سيثير رعب الدول الأوروبية.

ومثل هذا الوضع لن يسعد موسكو فحسب، بل سيصب في مصلحة بكين أيضاً. وعلى الرغم من الإعلانات عن صداقة غير محدودة بين روسيا والصين، فإن الواقع هو أن الشركات الصينية كانت حذرة في تعاملاتها مع روسيا.

3. فوز ترمب قد يعطي دفعة قوية للجهود التي تبذلها الصين من أجل إيجاد آليات مالية بديلة.

ولطالما سعت الصين إلى تحصين نفسها من العقوبات الأمريكية، سواء كان ذلك من خلال التخلص من الدولار، أم إنشاء بدائل للنظام المصرفي العالمي "سويفت" الذي يسيطر عليه الغرب، أو خطط اليوان الرقمي لتسوية المدفوعات عبر الحدود.

ومع ذلك، لا تستطيع الصين تحقيق هذه الاستراتيجية بمفردها: لكي تحل هياكلها المالية محل الهياكل الغربية الراسخة، يحتاج شركاء بكين التجاريون إلى اختيار البديل غير الغربي أيضاً. ومن الممكن أن تغير رئاسة ترمب الثانية هذا المنطق. إذ يمكن في عهد ترمب أن يحدث أي شيء-ويمكن لأي شخص أن يقع تحت العقوبات من دون سابق إنذار. ونتيجة لذلك، قد تسعى دول عديدة إلى حماية نفسها بشكل استباقي من مثل هذه التدابير إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض. وفي هذه المرحلة، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي التحول إلى الآليات المالية البديلة في بكين. وسيكون ذلك فوزاً آخر للصين.

4. قد يزيد فوز ترمب من هيمنة الصين على مصادر المواد الحيوية من الدول الناشئة.

لن تساعد رئاسة ترمب الثانية في إقناع الاقتصادات النامية -التي استخف بها ترمب بشكل جماعي ذات يوم ووصفها بأنها "دول قذرة"- بالشراكة مع واشنطن لتوفير المواد الخام الحيوية. وتخشى دول عديدة غنية بالمعادن أن تكون وعود ترمب ذات قيمة ضئيلة، كما أظهر انسحابه المفاجئ من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.

علاوة على ذلك، فإن ازدراء ترمب للاقتصادات النامية، والقيود المحتملة على الهجرة، والخطاب التحريضي حول الإسلام، لن يكسر الجليد مع زعماء إفريقيا، أو جنوب شرق آسيا، أو أمريكا الجنوبية. وسوف تبتهج الصين وتستمر في تعزيز مصالحها في الاقتصادات الناشئة، من خلال تصوير نفسها -باعتبارها الشخص البالغ في الغرفة- الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه، والذي لا يخلط بين الأعمال والسياسة.

5. ستستفيد الصين من ضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا النظيفة.

حتى الآن، جرى إعفاء التكنولوجيا النظيفة من ضوابط التصدير الأمريكية، ولكن رئاسة ترمب من المحتمل أن تغير هذا الأمر. وأوضح الجمهوريون أنهم سيتبنون موقفاً أكثر تشدداً تجاه الصين وسيسعون إلى تطبيق ضوابط التصدير على مجموعة أوسع من القطاعات مقارنة بما أقره بايدن.

وبالنظر إلى الصين، فإن ضوابط التصدير الأمريكية على السلع الخضراء ستكون بمنزلة أخبار ممتازة. وفي الأمد القريب إلى المتوسط، لن تخلف مثل هذه التدابير تأثيراً يذكر في الشركات الصينية، لأنها أصبحت بالفعل رائدة على مستوى العالم في قطاعات مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية.

وعلى المدى الطويل، يمكن للشركات الصينية أن تستفيد من مثل هذه الضوابط. ومع حرمانها من أكبر الأسواق في العالم، ستحصل الشركات الأمريكية على إيرادات أقل وستضطر إلى خفض ميزانيات البحث والتطوير. وبمساعدة الإعانات العامة السخية، ستتمكن الشركات الصينية من مضاعفة الأبحاث، ما يساعدها بالتفوق على الشركات الأمريكية من خلال تطوير الجيل التالي من معدات التكنولوجيا النظيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سيناريو خفض الإنفاق في مجال التكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد الصين على التأثير في المعايير العالمية لسلع التكنولوجيا النظيفة المستقبلية، ما يؤدي إلى فوز شامل لبكين.