سياسة
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فيدان يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "العشرين"
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان  إلى ريو دي جانيرو البرازيلية، إذ سيشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس القادمين، حاملاً عدداً من الملفات الرئيسية على الساحة الدولية في مقدمتها الأوضاع بقطاع غزة.
فيدان يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "العشرين"
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيسلط الضوء في الاجتماع على المأساة الإنسانية في غزة / صورة: AA
19 فبراير 2024

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المزمع عقده في البرازيل يومَي 21 و22 فبراير/شباط الجاري.

وتأتي المشاركة التركية تلبية للدعوة التي وجهتها الرئاسة البرازيلية لتركيا للمشاركة في اجتماعاتها خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث فيدان حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية وإصلاح الحوكمة العالمية.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت مصادر دبلوماسية، أن فيدان سيسلط الضوء في الاجتماع على المأساة الإنسانية في غزة، كما سيجدد دعوة المجتمع الدولي إلى إرساء وقف عاجل لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما سيتطرق فيدان خلال الاجتماعات إلى أهمية تعزيز التعددية، وكذلك إلى "عدم كفاءة مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الهجمات الإسرائيلية على غزة"، وفق المصادر ذاتها.

وسيوجه فيدان رسالة مفادها أن "بالإمكان تشكيل نظام دولي عادل وشامل وفعال، من خلال البحث عن حلول للصراعات الدولية عبر الدبلوماسية، بعيداً عن المعايير المزدوجة".

كما سينقل وجهات نظر تركيا في إطار شعار رئيسها رجب طيب أردوغان "العالم أكبر من خمسة" (إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن).

وسيعرض الوزير التركي مجدداً آراء بلاده بشأن إصلاح النظام الدولي بما يلبي الاحتياجات الراهنة.

ومن المتوقع أن يعقد فيدان على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية بعض دول مجموعة العشرين، وأن يحضر الاجتماع الـ25 لوزراء خارجية مجموعة "ميكتا" (المكسيك وإندونيسيا وكوريا وتركيا وأستراليا).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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