سياسة
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أمينة أردوغان تلتقي نظيرتها الأذربيجانية في أنقرة
التقت السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان نظيرتها الأذربيجانية مهربان علييفا، في العاصمة التركية أنقرة على هامش زيارة تجريها الأخيرة وزوجها الرئيس الأذربيجاني، إذ ناقشت معها عدداً من الملفات بينها تعزيز التعاون بين وقفي "صفر نفايات" و"حيدر علييف".
أمينة أردوغان تلتقي نظيرتها الأذربيجانية في أنقرة
السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان تلتقي نظيرتها الأذربيجانية مهربان علييفا في العاصمة التركية أنقرة / صورة: الرئاسة التركية
19 فبراير 2024

التقت السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، اليوم الاثنين، نظيرتها الأذربيجانية مهربان علييفا، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشارت الرئاسة التركية في بيان، إلى أن اللقاء جاء على هامش زيارة يجريها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى تركيا لتعزيز التعاون بين البلدين.

وحسب البيان، عقدت عقيلة الرئيس التركي اجتماعاً مع علييفا في دار ضيافة الدولة بأنقرة، وهنأتها على فوز علييف بالانتخابات التي جرت في أذربيجان في 7 فبراير/شباط الجاري، وتوليه رئاسة البلاد للمرة الخامسة بعد حصوله على تأييد كبير من شعبه.

وبحثت السيدة الأولى أردوغان كيفية تعزيز التعاون بين وقفي "صفر نفايات" التركي و"حيدر علييف" الأذربيجاني، كما تمنت لها النجاح في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) الذي ستستضيفه أذربيجان نهاية العام الجاري.

وقالت أردوغان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعربت للسيدة مهربان علييفا عن ارتياحنا لإجراء الانتخابات بمشاركة عالية في جميع الأراضي الأذربيجانية بعد 30 عاماً من انتصار قره باغ".

وأضافت: "تبادلنا أيضاً الأفكار حول العمل الذي يمكننا إنجازه معاً فيما يتعلق بمؤتمر المناخ (COP29)، الذي ستستضيفه أذربيجان هذا العام".

وتابعت: "أهنئ من كل قلبي السيد إلهام علييف وزوجته الغالية مهربان علييفا، اللذين أعيد انتخابهما وأتمنى لهما فترة حكم ناجحة، كما آمل أن يجلب الفوز في الانتخابات الخير للشعب الأذربيجاني الصديق".

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة، ليبدأ بعدها اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود، ثم عُقد مؤتمر صحفي مشترك وجرى إبرام عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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