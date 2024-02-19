سياسة
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جماعة الحوثي تعلن استهدافها سفينتين أمريكيتين بخليج عدن
أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين تجاه سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، باستخدام صواريخ بحرية مناسبة، مؤكدين أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
جماعة الحوثي تعلن استهدافها سفينتين أمريكيتين بخليج عدن
الحوثي تعلن استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن / صورة أرشيفية: AA 
19 فبراير 2024

أكد المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، الاثنين، استهداف الجماعة سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وتحقيق "إصابات دقيقة ومباشرة".

وأفاد سريع، في بيان متلفز: " انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية (بالجماعة) عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن".

وذكر أن "عملية الاستهداف جرت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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