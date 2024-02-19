حمّل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدامها لحق النقض الفيتو ضد قرار روسي سابق يدعو لذلك.

وقال نيبينزيا في تصريحات للصحفيين بمبنى الأمم المتحدة، الاثنين، إن دولة واحدة فقط في مجلس الأمن تعيق وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الحرب في غزة تتواصل منذ 5 أشهر، وتابع: "لو أنه جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار عندما اقترحناه لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، لكان ممكناً إنقاذ أرواح كثيرة".

وحول تلويح واشنطن باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الذي تعتزم الجزائر تقديمه والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، قال نيبينزيا: "إن وفداً واحداً يعيق وقف إطلاق النار في غزة منذ 5 أشهر".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، حذرت من أن مشروع القرار الذي أعدته الجزائر ويدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لن تقبله واشنطن إذا جرى طرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي.

"تنفيذ حل الدولتين"

في سياق آخر، قالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إن حل الدولتين هو الإجماع العالمي للمجتمع الدولي لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضافت ماو نينغ أن "تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء دائرة الصراع بين فلسطين وإسرائيل".

وأعربت المتحدثة عن استعداد بلادها للعمل مع جميع الأطراف لعقد "مؤتمر سلام دولي واسع النطاق وأكثر موثوقية وفاعلية في أقرب وقت ممكن، وصياغة جدول زمني ملموس وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين ودعم فلسطين وإسرائيل في استئناف المفاوضات".

وأوضحت ماو أهمية "محادثات السلام من أجل التعايش السلمي النهائي بين الدولتين فلسطين وإسرائيل".

كما دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إسرائيل إلى "وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وبذل كل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء ومنع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميراً في رفح".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.