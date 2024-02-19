سياسة
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بعد إعلان رئيسها "شخصاً غير مرغوب فيه".. البرازيل تستدعي سفيرها لدى تل أبيب
ذكرت وسائل إعلامية برازيلية أن السلطات استدعت سفيرها لدى تل أبيب "للتشاور" بعد إعلان إسرائيل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "شخصاً غير مرغوب فيه".
بعد إعلان رئيسها "شخصاً غير مرغوب فيه".. البرازيل تستدعي سفيرها لدى تل أبيب
الرئيس البرازيلي يشبه ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر باليهود / صورة: Reuters
19 فبراير 2024

استدعت البرازيل، الاثنين، سفيرها لدى تل أبيب "للتشاور" بعد إعلان إسرائيل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "شخصاً غير مرغوب فيه".

وذكر موقع "كوريو برازيلينسي" البرازيلي أن لولا دا سيلفا دعا وزراءه ومستشاريه إلى اجتماع "عاجل" لبحث الأزمة مع إسرائيل في أعقاب التصريحات الإسرائيلية.

وطلبت البرازيل من سفيرها لدى تل أبيب فريدريكو ماير العودة إلى البلاد "للتشاور"، رداً على التصريحات الإسرائيلية المستهدفة للرئيس لولا دا سيلفا.

ووصف كبير مستشاري الرئيس البرازيلي كلام إسرائيل تجاه لولا دا سيلفا بأنه "سخيف"، وفق الصحافة البرازيلية.

ولم تصدر السلطات البرازيلية بعد بياناً شاملاً حول هذه القضية، فيما جرى استدعاء سفير إسرائيل في برازيليا، دانييل زونشاين، إلى وزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين: "إن رئيس البرازيل لولا دا سيلفا شخصية غير مرحب بها" في البلاد، بعد أن شبه ممارسات تل أبيب في قطاع غزة بما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر باليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

والأحد، شبه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر باليهود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دا سيلفا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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