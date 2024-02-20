قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن تقارير تفيد باعتداء ضباط إسرائيليين على نساء وفتيات فلسطينيات في غزة.

وأعرب الصندوق الأممي في منشور على منصة إكس عن فزعه من "تقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام، على يد ضباط إسرائيليين".

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "النساء والفتيات لسن أهدافاً".

وعبّر مقررو الأمم المتحدة الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات "الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي" من القوات الإسرائيلية في أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.

ووصف بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان المُبلَّغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ"المروّعة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.