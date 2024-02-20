سياسة
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"اغتصاب أو إعدام".. غضب أممي من تقارير اعتداء ضباط إسرائيليين على فلسطينيات
أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فزعه من "تقارير تفيد بتعرُّض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام، على يد ضباط إسرائيليين".
"اغتصاب أو إعدام".. غضب أممي من تقارير اعتداء ضباط إسرائيليين على فلسطينيات
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملية التوغّل البري بقطاع غزة / صورة: AA
20 فبراير 2024

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن تقارير تفيد باعتداء ضباط إسرائيليين على نساء وفتيات فلسطينيات في غزة.

وأعرب الصندوق الأممي في منشور على منصة إكس عن فزعه من "تقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام، على يد ضباط إسرائيليين".

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "النساء والفتيات لسن أهدافاً".

وعبّر مقررو الأمم المتحدة الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات "الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي" من القوات الإسرائيلية في أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.

ووصف بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان المُبلَّغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ"المروّعة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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