سياسة
2 دقيقة قراءة
باستثناء غزة.. النرويج تنقل أموال المقاصة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية النرويجية إنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
باستثناء غزة.. النرويج تنقل أموال المقاصة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية
النرويج تتعهد بنقل أموال المقاصة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية / صورة: AP
20 فبراير 2024

تعهدت النرويج بنقل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيانها، الاثنين، إنها "ستتكفل بنقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي أوقفت إسرائيل نقلها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل ستنقل أموال المقاصة إلى النرويج التي بدورها ستنقلها إلى السلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لقطاع غزة.

وأكدت أنّ هذا الإجراء المؤقت سيلعب دوراً في تجنيب السلطة الفلسطينية انهياراً مالياً.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره: "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضاً في غاية السوء لأمن إسرائيل".

والأربعاء الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من عام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسمّيها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، ومن دونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، ونفقات المؤسسات الحكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us