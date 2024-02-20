تعهدت النرويج بنقل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيانها، الاثنين، إنها "ستتكفل بنقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي أوقفت إسرائيل نقلها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل ستنقل أموال المقاصة إلى النرويج التي بدورها ستنقلها إلى السلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لقطاع غزة.

وأكدت أنّ هذا الإجراء المؤقت سيلعب دوراً في تجنيب السلطة الفلسطينية انهياراً مالياً.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره: "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضاً في غاية السوء لأمن إسرائيل".

والأربعاء الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من عام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسمّيها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، ومن دونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، ونفقات المؤسسات الحكومية.