شن مستوطنون إسرائيليون هجوماً كبيراً، ليل الاثنين، على أطراف بلدة برقة، شمال نابلس بالضفة الغربية، كما هدموا منزلاً في بلدة سنجل، شمال رام الله، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق وبلدات هدمت خلالها عدداً من المنازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

وأُصيب 4 فلسطينيين بجروح، الاثنين، جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية بُرقة الفلسطينية، شمال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتدوا خلاله على ممتلكات سكانها، فيما أصيب آخرون في اقتحام قوة إسرائيلية قرية صِرة، غرب نابلس، وطولكرم.

ونقلت وكالة الأناضول عن المواطن ضياء حجي، من سكان قرية برقة، قوله إن نحو 10 مستوطنين هاجموا منازل على أطراف قريته، بينها منزله.

وأضاف: "نحو 10 مستوطنين هاجموا 4 منازل في القرية، منها منزلي، وأحرقوا 4 سيارات تعود لأصحاب المنازل". كما أشار إلى تسجيل 4 إصابات بين الفلسطينيين بجروح وحروق نتيجة الاعتداء.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الإسعاف من دخول بلدة برقة.

وفجر الثلاثاء، هاجم مستوطنون منزلاً في بلدة سنجل شمال رام الله. وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمود عواشرة، وحطموا نوافذه، وكتبوا شعارات عنصرية على أبوابه.

وأفادت مصادر صحفية بأن هجوم المستوطنين على أطراف بلدة برقة، شمال نابلس، شهد إضراماً للنار بعدد من المنازل والمركبات.

اقتحامات الاحتلال وهجوم المستوطنين

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة، وفرضت إغلاقاً واسعاً بعد هجوم المستوطنين عليها، واشتبكت مع مواطنين في البلدة، كما منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى مصابين في المواجهات.

وفي الخليل، أُصيب شاب في الصدر بشظايا رصاص حي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال المدينة.

وقبل ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا، جنوب الخليل، واشتبكت مع شبان فلسطينيين، وأطلقت تلك القوات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وسيّرت دوريات في المدينة ونصبت الحواجز، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، في اقتحام هو الثاني لمدينة دورا في أقل من 5 ساعات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمال الخليل، معزَّزةً بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة، وداهمت منطقة الظهر، وفتشت منازل وعدداً من المحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي تطور آخر، اقتحمت القوات، فجر اليوم، قرية خربثا المصباح، غرب مدينة رام الله، وداهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل في القرية ونفّذوا عمليات تفتيش، وألحقوا أضراراً بأحد تلك المنازل، وقيَّدوا أحد الشبان من ساكنيها، وصادروا هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب الخاص به.

وأفاد والد الشاب بأن ابنه تعرض لرضوض نتيجة الاعتداء عليه، في وقت لا يزال يتلقى فيه العلاج من إصابات تعرض لها في عملية دهس من أحد المستوطنين قرب القرية منذ أشهر.

كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) في أعقاب اقتحامها حي المصايف، وداهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين، وخلال عملية الانسحاب اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين ألقوا الحجارة باتجاه الآليات التي اقتحمت أحياءهم.

هدم منازل المواطنين وبناء جدار إسمنتي

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال -التي عادةً ترافقها جرّافة عسكرية- 3 منازل في قرية الولجة، غربي بيت لحم في الضفة الغربية. وباشرت بهدم المنازل الثلاثة التي تؤوي 16 فرداً وتعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، بزعم البناء من دون ترخيص، وذلك إلى جانب تسليمها عدداً من أصحاب المنازل في القرية قرارات بهدم منازلهم.

كما بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار إسمنتي على امتداد شارع استيطاني يمر بجانب قرية حوسان، غرب بيت لحم.

كان قائد جيش الاحتلال في منطقة حوسان ونحالين قد قال إنه استجاب لطلب قديم لبلدية مستوطنة بيتار، ووافق هذا الأسبوع على بناء جدار أمني خرساني جديد على طول الطريق "375" المحاذي لقرية حوسان، معلناً أنه سيعمل على إقامة منطقة عازلة بين مستوطنة بيتار وبلدة نحالين.

ويستقطع الجدار الجديد آلاف الدونمات من أراضي سكان القرية، ويفصل مناطق شاسعة بعضها عن بعض غرب بيت لحم.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، شمالي الضفة، وسيّرت دورياتها رفقة آليات عسكرية، وداهمت أحياء عدة فيها، كما اقتحمت قريتي حجة وكفر قدوم، شرق المدينة، وداهمت أحياء بحثاً عمّن تصفهم بالمطلوبين.

تَرافق ذلك مع انسحاب قوات الاحتلال وآلياته من بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد اقتحامٍ استمر أكثر من 5 ساعات.

فيما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، واعتقلت نحو 40 فلسطينياً وحققت معهم ميدانياً قبل أن تُطلق سراح 30 منهم فيما بعد، وأبقت على 10 شبان ممن تصفهم بالمطلوبين.

وجرّفت آليات الاحتلال شوارع عدة وبنى تحتية هناك، ودمَّرت عدداً من المركبات، ونشرت كتيبة قباطية صوراً تُظهر استهدافها آلية عسكرية وتفجير عبوة يدوية محلية الصنع بإحدى الدوريات العسكرية.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد-الاثنين، 25 فلسطينياً، بينهم أسرى سابقون، في القدس المحتلة ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7100.

ومنذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.