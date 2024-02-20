قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدرس المضيّ منفردةً في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، في ظل تأخر التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الاثنين، في بروكسل، حيث يُعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأفاد ألباريس بأن إسبانيا يمكن أن تتحرك من جانب واحد إزاء فرض عقوبات على المستوطنين اليهود الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن المسألة مدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 ولم يجرِ التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "سأطالب مرة أخرى بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف، وهو الأمر الذي نوقش في الاجتماعات السابقة، وهو مطروح حالياً على الطاولة، وإذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق، فسوف تمضي إسبانيا منفردةً في فرض هذه العقوبات".

وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية إن عنف المستوطنين بالضفة ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتصاعد بوتيرة ملحوظة أواخر عام 2023 وبحماية من القوات الإسرائيلية.