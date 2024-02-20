طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة، الذي من المقرر أن يجري التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.

وقالت المجموعة في بيان إن مشروع القرار سيدعم المفاوضات التي تُجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلافاً للادعاءات الأمريكية.

وأضافت: "على مجلس الأمن الدولي أن يقْدم على اتخاذ خطوات، وأن لا يتجاهل نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي".

وأشارت إلى أن أي مبرر لن يكون كافياً لتفسير تقاعس مجلس الأمن الدولي، موجهةً دعوةً إلى جميع أعضاء مجلس الأمن لدعم مشروع القرار الجزائري الذي يطالب بوقف ٍإنساني عاجل لإطلاق النار في غزة.

والأحد، أعلنت الجزائر، أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يُعرض للتصويت عليه، الثلاثاء.

في المقابل، اقترحت الولايات المتحدة، الاثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم "وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن".

في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يريد أن يرى مجلس الأمن الدولي "يتحدث بصوت واحد" بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وأضاف دوجاريك أن "ما يودّ الأمين العام رؤيته على الأرض، أولاً وقبل كل شيء، هو وقف إطلاق النار الإنساني بغزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية".

وتابع المتحدث الأممي قائلاً: "إنه يود أن يرى مجلس الأمن يتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، التي كانت تمثل تحدياً".

ورداً على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي المنافس لطلب الجزائر التصويت على مشروع قرارها الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال دوجاريك: "نحن نفهم أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لذلك لا أعتقد أنني سأدخل في تفاصيل ذلك".

ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى "رفع جميع الحواجز التي تَحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، في إشارة إلى المطالب الواردة في القرارات السابقة، وشدد على ضرورة "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

ويشير مشروع القرار الأمريكي أيضاً إلى "الحاجة الملحة لخطة قابلة للتطبيق لضمان حماية المدنيين ومنع تهجيرهم في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح".

ويقر أيضاً بأن "أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظاً كبيراً، حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجؤوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.