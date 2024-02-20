سياسة
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"العفو الدولية" تدعو إسرائيل لإنهاء احتلال فلسطين ووقف "الفصل العنصري"
بالتزامن مع انعقاد جلسات استماع في محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري.
"العفو الدولية" تدعو إسرائيل لإنهاء احتلال فلسطين ووقف "الفصل العنصري"
منظمة العفو الدولية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين / صورة: AA
20 فبراير 2024

دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين، والتوقف عن تأجيج نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وكذلك الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

وذكّرت المنظمة في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" ببدء جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية أمس الاثنين، بالنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المطوّل للأراضي الفلسطينية.

وشددت: "على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين والتوقف عن تأجيج الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".

وبدأت محكمة العدل الدولية الاثنين جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذاً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتبحث جلسات الاستماع بالمحكمة في لاهاي الهولندية التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ضمّ الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

وطالب محامو فلسطين في محكمة العدلة الدولية الاثنين، بإنهاء إسرائيل احتلالها فوراً بلا قيد أو شرط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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