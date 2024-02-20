حذّر مسؤولون أوروبيون وأمميون من العواقب الكارثية للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الذي تبدو تل أبيب مُصرّةً على تنفيذه رغم كل الدعوات والتحذيرات الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين، الاثنين، إن "1.3 مليون إنسان في رفح حالياً"، مضيفاً أن الجميع يرون أن الوضع الإنساني هناك "كارثي".

وتابع: "إذا وقع هجوم هناك الآن، فمن الضروري أن نتساءل: كيف يمكن للمدنيين الذهاب بأمان إلى المناطق التي يمكنهم فيها تلقي المساعدات الإنسانية مجدداً؟ على إسرائيل أن تجيب عن هذا السؤال".

بدورها، قالت سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، إنها قدّمت إحاطة للوزراء الأوروبيين حول الوضع الإنساني في القطاع.

وقالت كاغ، في تصريحات صحفية، الاثنين، عقب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن رسالة الأمم المتحدة واضحة بأن توسيع إسرائيل هجماتها على مدينة رفح ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء.

وأضافت المنسقة الأممية أن "إسرائيل تنوي الهجوم ويبدو أن الأمر مجرد مسألة وقت".

ولفتت إلى معيشة النازحين المكتظين في رفح في خيام متداعية وأكواخ مؤقتة، مشددةً على أنه من الصعب توزيع المساعدات حتى في الوضع الحالي.

كما تطرقت كاغ إلى مسألة قطع بعض الدول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأكدت أنه "لا يوجد بديل لهذه المنظمة".​​​​​​​

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الاثنين، إنه "تجب حماية أهالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، الأكثر اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض".

وشددت على "ضرورة حماية أهالي رفح الذين نزح كثير منهم عدة مرات بسبب الحرب، وليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه".

"أوروبا تدعو لهدنة.. باستثناء المجر"

من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، قبل الاجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد: "الهجوم على رفح سيكون كارثياً تماماً... سيكون غير معقول".

وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، في بيان مشترك إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".

وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي"، وقال دبلوماسيون إن المجر -وهي حليف وثيق للحكومة الإسرائيلية- هي الدولة الوحيدة التي لم توقِّع.

وقال الوزراء في البيان: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويَحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

لكنّ جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال إن تجنب تلك الخسائر سيكون مستحيلاً.

وأضاف: "علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وتابع: "هذا بالتأكيد سيكون مخالفاً لاحترام القانون الإنساني".

"ماضون في الهجوم"

في السياق، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الاثنين، إنه "على الأرجح ستجري (إعادة الرهائن) من خلال صفقة، وحيثما تكون هناك خيارات أخرى لفعل ذلك مع ضمان سلامة الرهائن، فهذا ما سنفعله".

وكان غانتس قد صرّح، الأحد، بأنه "إذا لم يعد رهائننا إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فسيستمر القتال في منطقة رفح".

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها زعماء إسرائيل، علناً، جدولاً زمنياً لهجوم بري على رفح.

تأتي تعليقات غانتس في الوقت الذي تجاهل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدعوات الدولية لوقف العملية العسكرية في غزة، وتعهَّد "بإكمال المهمة".

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح، الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظاً كبيراً، حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجؤوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.