أخفق اليمين الإسرائيلي، مساء الاثنين، في عزل النائب بالكنيست (البرلمان) عوفر كسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال إعلام عبري إنه "لم يجرِ تمرير اقتراح إقالة عضو الكنيست عوفر كسيف، في ظل غياب الأغلبية اللازمة".

وصوَّت 85 عضواً في الكنيست (يضم 120 عضواً) لصالح عزل كسيف، وعارض 11 عضواً الاقتراح، وتغيب 24 عضواً عن التصويت.

ووقّع كسيف الذي يجلس حزبه الشيوعي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (حزب يهودي عربي) في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب "الحركة العربية للتغيير اليساري"، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجَّهة إلى إسرائيل، لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس.

ووفق بيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس".

وأضاف: "لست مستعداً لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفياً".

وفي وقت سابق، كتب كسيف في منشور على منصة إكس: "واجبي الدستوري تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل حتى الإبادة الجماعية الفعلية.. إنهم الذين أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب إفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، ولستُ أنا وأصدقائي".

وأيَّد الالتماس المقدَّم ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ويسمح "قانون أساس" (بمثابة دستور) للكنيست بعزل نواب، فقط في حالات "التحريض على العنصرية" أو "دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالمشرّعين الذين لم يدعموا الاقتراح.

وقال في بيان: "كل من يترك عضواً بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت الحرب، قد ضلّ الطريق".

"عارض بناء المستوطنات"

ووفق ما جاء بموقع الكنيست الإسرائيلي، يعيش كسيف (60 عاماً) في مستوطنة رحفوت، جنوب تل أبيب.

خلال الانتفاضة الأولى، كان كسيف أول من رفض الخدمة في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى سجنه 4 مرات.

انضم إلى الحزب الشيوعي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، حيث شغل، ولا يزال، مناصب قيادية.

في شبابه، عمل مساعداً للبرلماني مئير فيلنر، الذي كان عضو كنيست عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي والأمين العام للحزب.

قبل انتخابه في الكنيست، عمل كسيف محاضراً في مجالات الحكم والسياسة في الجامعة العبرية، والكلية الأكاديمية في تل أبيب-يافا، وكلية سابير.

في سنة 2021، تداولت عدة وكالات إخبارية اسم كسيف بعد تعرضه لـ"الضرب" على يد عناصر شرطة خلال مشاركته في مظاهرة ضد إقامة مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.

وشارك كسيف في المظاهرة التي كان الهدف منها التنديد بإقامة مستوطنة إسرائيلية في حي الشيخ جرّاح شرقي القدس.