حذرت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، من أي تحرك أوروبي لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، متوعّدة بالرد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية تحمل اسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، على خلفية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي: "نقول للأوروبيين: لا تلعبوا بالنار ولستم بحاجة لمساندة الولايات المتحدة لحماية الكيان المحتل (يقصد السفن الإسرائيلية) وخذوا العبرة من بريطانيا"، في إشارة إلى استهداف الجماعة عدداً من السفن البريطانية التي تقدم دعماً لنظيرتها الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأضاف عبر منصة إكس: "أي حماقة ترتكبونها سوف تجنون بها على سفنكم وملاحتكم.. وقد أعذر من أنذر".

وتابع مخاطباً الاتحاد الأوروبي: "وجودكم يزيد من عسكرة البحر الأحمر ويستهدف الملاحة الدولية ويؤثر في سلاسل الإمدادات الغذائية لمتاجر بلدانكم"، دون مزيد من التفاصيل.

على صعيد آخر، أعلنت الجماعة، في وقت سابق الثلاثاء، استهداف غارة أمريكية-بريطانية مزرعة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني لم تسمِّه، قوله إن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بغارة مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحي في محافظة الحديدة".

وبثت الجماعة اليمنية في وقت متأخر، الاثنين، مشاهد قالت إنها لإسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة من طراز "MQ9" ثمنها 30 مليون دولار، بعد استهدافها بصاروخ في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأظهرت المشاهد "رصد الطائرة الأمريكية ولحظة استهدافها بصاروخ أرض-جو محلي الصنع بشكل مباشر في سماء محافظة الحديدة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وحسب الوكالة فإن المُسيرة التي جرى إسقاطها "من بين أحدث الطائرات الأمريكية من دون طيار، وتضم مواصفات تكنولوجية عالية، منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة، وتبلغ قيمة الطائرة مع غرفة التحكم والصواريخ والأجهزة الأخرى 30 مليون دولار" .

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً بوقوع حادث على بُعد 90 ميلاً بحرياً غربي منطقة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للسعودية.

وأضافت الهيئة في بيان أن "السلطات المختصة تحقق للكشف عن ملابسات الحادث".

وعادةً ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

فيما أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، مساء الاثنين، تعرض سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال لأضرار مادية بعد استهدافها بطائرة مُسيَّرة في أعقاب هجوم على بُعد 60 ميلاً بحرياً تقريباً شمال جيبوتي.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس (الاثنين)، استهداف غارة أمريكية بريطانية منطقة الجبانة بمدينة الحديدة.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي 3 موانٍ حيوية، ومعسكرات، إضافةً إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتضامناً مع غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.