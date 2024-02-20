قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده منعت الأخبار المضللة التي تروّجها إسرائيل لإخفاء جرائمها في غزة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على توثيق الأدلة على ارتكاب هذه الجرائم.

وقال ألطون في كلمة خلال ورشة عمل لوكالة الأناضول الثلاثاء عن الإبادة الجماعية في غزة: "نعمل على توثيق جميع الأدلة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة".

وأشار إلى أن "إسرائيل دمرت أكثر من 190 مسجداً و3 كنائس في غزة".

وفي ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي المحتمَل على مدينة رفح جنوبي القطاع، قال ألطون إن "إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من رفح قسريّاً بخطة ممنهجة".

وأضاف: "إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين من رفح وتمارس إبادة جماعية ضد المدنيين بغزة".

وندّد ألطون بالاستهداف الممنهج للصحفيين في غزة قائلاً: "130 صحفياً استُشهدوا في غزة خلال عملهم الميداني، بعملية استهداف ممنهجة لمنع وصول الحقيقة، منهم الصحفي الذي يعمل في وكالة الأناضول منتصر الصواف".

وتابع: "إسرائيل استخدمت حملات دعائية لخدمة أجندتها في تحريف الحقائق".

في هذا السياق قال المسؤول التركي إن بلاده منعت نشر الأخبار المضللة التي تروّجها وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.