وصف النائب الأمريكي دين فيليبس، المرشح المنافس للرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، الوضع في غزة بأنه "فاجع" و"مثير للاشمئزاز"، محمّلاً بايدن مسؤولية الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا إنه سيعترف من جانب واحد بدولة فلسطين إذا انتُخب رئيساً، وذلك في حوار له قبل أيام في برنامج بودكاست "باد فيث"، وفق موقع "فورورد" الأمريكي.

وتابع فيليبس: "إنني أتصور قيام دولة فلسطينية يعيش فيها شعب يهودي، تماماً كما توجد دولة يهودية يعيش فيها فلسطينيون مسلمون"، مضيفاً: "لا أستطيع تَحمُّل ما أراه".

وقال النائب الأمريكي عن الحرب في غزة: "هذه هي أكثر الصور الفاجعة والمرعبة والمثيرة للاشمئزاز التي رأيتها في حياتي".

وهاجم فيليبس الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول إنه يتقاسم اللّوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ما يجري في غزة وحول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وشدّد على ذلك بالقول: "سئمتُ ذلك، ولن أتسامح مع ذلك، ولم أعد جزءاً من نظام يكافئ الذين يريدون البقاء إلى الأبد ويضعون مصالحهم الذاتية فوق مصلحتنا الجماعية”.

وأعلن دين فيليبس، وهو عضو بالكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا ولا يحظى بشهرة واسعة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه سيخوض السباق الانتخابي الصعب أمام بايدن.

وأعلن رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 55 عاماً عن مسعاه الانتخابي قائلاً: "أمامنا بعض التحديات، سنُصلِح هذا الاقتصاد، وسنُصلِح أمريكا"، معتقداً أن بايدن غير قادر على الفوز بولاية أخرى.

وتتناقض تصريحات فيليبس الحالية مع موقفه السابق من الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ لم ينتقدها بوضوح، كما يُعرَف بسجلِّه الثابت في التصويت لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وسيتعين على بايدن (81 عاماً) إقناع الناخبين بأنه قادر على تحمُّل البقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى في ظلّ ضعف معدلات تأييده، إذ أظهر استطلاع رويترز/إبسوس الأحدث حصوله على نسبة تأييد بلغت 34%.

ويواجه الرئيس الأمريكي الحالي انتقادات حادة من بعض زملائه الديمقراطيين لعدم دعمه وقفاً لإطلاق النار في غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين من المدنيين وتدمير آلاف المباني ومعاناة الفلسطينيين مع قلة الغذاء والماء والمستلزمات الطبية.