أقر الأمير وليام ولي، العهد العهد البريطاني، بالمعاناة الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً مدمراً منذ أكثر من 4 أشهر.

وأعلن مكتب الأمير وليام، الثلاثاء، أنه سيجري عدداً من الأنشطة لتجسيد "إقراره بالمعاناة الإنسانية" الناجمة عن الصراع في غزة والشرق الأوسط ولفت الانتباه إلى تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم.

وقال قصر كنسنغتون إن وليام (41 عاماً) سيلتقي المشاركين في تقديم الدعم الإنساني في المنطقة ويستمع إلى روايات الوضع على الأرض.

كما سيزور أمير ويلز كنيساً للاستماع إلى الشبان المشاركين في معالجة الكراهية ومعاداة السامية.

وأصبح وليام في عام 2018 الأول بين كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية الذي يُجري زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع غياب والده الملك تشارلز حالياً عن الواجبات العامة الرسمية في أثناء خضوعه للعلاج من مرض السرطان، من المتوقع أن ينجز وليام بعض الارتباطات رفيعة المستوى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعافى فيه زوجته كيت أيضاً من جراحة في البطن.

وقال مكتب وليام في بيان: "الأمير والأميرة يشعران بقلق عميق إزاء الأحداث التي وقعت في أواخر 2023، وما زالا يحملان جميع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم في قلوبهم وعقولهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.