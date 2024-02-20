سياسة
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إسرائيل تشنّ غارتين جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال
استهدفت غارتان إسرائيليتان، صباح الثلاثاء، مناطق في جنوب لبنان، عقب قصف على بلدة الغازية قرب مدينة صيدا في الداخل اللبناني بعيداً عن الحدود المباشرة مع إسرائيل، وهو ما عدّه مراقبون تطوراً خطيراً.
إسرائيل تشنّ غارتين جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال
تصاعُد أدخنة متواصل لليوم الثاني عقب غارة إسرائيلية على بلدة لبنانية / صورة: AFP
20 فبراير 2024

استمراراً للتوتر المستمر الذي نشأ على الحدود اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، غارتين على مناطق في جنوب لبنان، بعد تكثيفه عمليات الاستطلاع طوال الليلة الماضية على عدد من البلدات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفَّذ غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وغارة ثانية على بلدة حولا في قضاء مرجعيون، دون الكشف عن سقوط أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثّف طوال الليلة الماضية، حتى صباح اليوم، تحليقه فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل (جنوب)، وسط استمرار إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة ليلاً، فوق قرى القطاعين الغربيّ والأوسط.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بلدتي الضهيرة ومروحين جنوب لبنان.

كان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد أغار بعد السابعة من مساء أمس (الاثنين)، على بلدات مروحين وعيتا الشعب وبيت ليف، فيما أدى القصف إلى أضرار جسيمة في المنازل والمزروعات والبنى التحتية، خصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه.

في السياق، رصدت الوكالة اللبنانية ازدياد نزوح سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية-الفلسطينية.

وفي تطور لافت مساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الغازية قرب مدينة صيدا جنوب لبنان على بُعد 50 كلم من الحدود، قال إنها "بنية تحتية لحزب الله"، ما أسفر عن 14 مصاباً معظمهم عمال سوريون وفلسطينيون.

ونفى صاحب الشركة المستهدفة ارتباطها بأي نشاط مسلح، وفق بيان باسم جهة تسمّي نفسها "حركة شباب لبنان" أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، علماً بأنه لم يسبق تواتر اسمها في مصادر لبنانية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مراقبين أن هذا القصف في الغازية قرب مدينة صيدا في الداخل اللبناني بعيداً عن الحدود المباشرة مع إسرائيل، يُعدّ تطوراً خطيراً.

وأفاد مصدر أمني لبناني بأن حريقاً ضخماً اندلع جراء غارة طالت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية.

في المقابل، قال حزب الله في بيانَين منفصلين، أمس (الاثنين)، إن مقاتليه "استهدفوا موقعي ‌‏السمّاقة والرّمتا الإسرائيليين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابةً مباشرةً". كما أعلن في بيان ثالث استهداف "موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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