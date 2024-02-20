وصف ممثّل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية الاعتداءات الإسرائيلية في غزة بأنها "أبشع من نظام الفصل العنصري".

جاء ذلك خلال جلسة المرافعات الشفوية الثانية بشأن العواقب القانونية للاحتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية، أمام محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء.

وقال ممثل دولة جنوب إفريقيا إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة أبشع من نظام الفصل العنصري".

وأشار إلى أن ممارسات إسرائيل تُفاقِم أوضاع الفلسطينيين وتزيدها سوءاً، وتابع: "الفلسطينيون في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري".

وأضاف أن الفلسطينيين يُعتقلون بطريقة غير قانونية تُسمَّى "الاعتقال الإداري"، كما دعا إلى السماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير.

وطالبت جنوب إفريقيا عبر ممثلها في محكمة العدل الدولية بتحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم.

وتابع: "تجرِبتنا المريرة بنظام الفصل العنصري مكّنَتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم".

وبدأت محكمة العدل الدولية أمس الاثنين جلسات الاستماع، كجزء من عملية تستغرق أسبوعاً يقدِّم فيه ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبدأ الفريق القانوني الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي الاثنين، في حين رفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك الإعلامي".

وتستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وكندا، وهولندا، وبنغلاديش، وتشيلي، والبرازيل، وبلجيكا، وبليز، وبوليفيا.