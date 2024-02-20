كشف تقرير إعلامي، استند إلى معطيات ومصادر عسكرية، أن "حزب الله" اللبناني تمكّن من حفر أنفاق تحت لبنان في الثمانينيات، وهي "أكثر تعقيداً وخطورة" من أنفاق حركة حماس تحت قطاع غزة، لدرجة أن تفجير أحد تلك الأنفاق "قد يتسبب في هزات وانهيارات أرضية".

وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن "حزب الله" بدأ حفر تلك الأنفاق "تحسباً لأي غزو إسرائيلي"، وأنها تمتد لمئات الكيلومترات تحت سطح الأراضي اللبنانية، ويتراوح عمقها ما بين 40 و80 متراً، وجرى حفرها باستخدام تكنولوجيا كورية شمالية.

على مدى 30 سنة

ونقلت الصحيفة عن الجنرال السابق، الذي عمل في جنوب لبنان، أوليفييه باسو، أن "الأنفاق الأولى كانت من صناعة الفصائل الفلسطينية في السيتينيات، قبل أن يوسّعها "حزب الله" في الثمانينيات وأواخر التسعينيات من القرن الماضي".

وتابع باسو أن تلك الأنفاق تطورت بشكل رئيسي في أعقاب حرب عام 2006 "في إطار سعي حزب الله لتوفير وسيلة دفاعية ضد أي عملية برية إسرائيلية".

وتشير التقديرات، وفق الصحيفة، إلى أن بعض الأنفاق ضيقة جدّاً و"تكفي لعمليات تسلل الأفراد إلى إسرائيل"، في حين أن بعض الأنفاق الأخرى "أوسع ومخصصة لبطاريات الصواريخ البالستية الإيرانية، مثل (فاتح 110)".

وفي تقريره للعام الجاري، قال مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث إن أنفاقاً مليئة بالمتفجرات "حُفرت أسفل نقاط استراتيجية في لبنان، وهي سليمة وغير مستخدمة منذ عدة سنوات".

وأضاف أن "أي انفجار في تلك الأنفاق قد يسبب هزات وانهيارات أرضية، وهو تكتيك استُخدم من قبل خلال الحرب العالمية الأولى".

محاولات إسرائيلية

وكانت إسرائيل قد أعلنت عام 2018 اكتشاف سلسلة أنفاق من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، مشيرة إلى أن أحدها حُفر على عمق 55 متراً، وهو "الأطول والأكثر تجهيزاً" من بين 6 أنفاق اكتُشفت.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن النفق يعبر الحدود نحو إسرائيل ويشكل "انتهاكاً" للقرار الدولي 1701، الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و"حزب الله" عام 2006.

ومن بين الأنفاق الستة التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور عليها، أكدت يونيفيل، حينذاك، "وجود 5 قريبة من الخط الأزرق في شمال إسرائيل، وتبيّن أن 3 أنفاق منها تعبر الخط الأزرق".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أطلقت إسرائيل عملية للكشف عن الأنفاق وتدميرها، أطلقت عليها "درع الشمال"، وبموجبها أكدت تدمير الأنفاق الستة.

وقال باسو للصحيفة الفرنسية إن السلطات اللبنانية تنفي وجود الأنفاق، التي يقع الجزء الأكبر منها "تحت المزارع والمصانع الخاصة، مما يسمح بإدخال معدات الحفر الثقيلة دون لفت انتباه غير مرغوب فيه".

وبعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "استخدمت إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في المناطق الحدودية جنوبي لبنان لحرق النباتات والكشف عن مداخل الأنفاق"، وفق الصحيفة، مضيفة أنه "جرى بالفعل تدمير 12 فتحة لنفق من هذا النوع".

وتابع التقرير عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "الجيش يستخدم أجهزة كشف حركة وألياف ضوئية متصلة بشبكة الجيل الرابع، بجانب الروبوتات والمسيَّرات ومصادر معلومات أخرى، في محاولة لرسم خريطة شبكة الأنفاق".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.