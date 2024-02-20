أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ظلّ يعرقل على مدى عقود قيام دولة فلسطينية بداعي أن "من شأنها أن تعرّض الوجود الإسرائيلي للخطر"، مشدداً على أن تل أبيب ستعارض ما أسماه "محاولة فرض" إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

وكشف نتنياهو في بيان أنه قدّم للحكومة مقترحاً ينصّ على "أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد"، مضيفاً أن المقترح "لاقى إجماعاً رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة".

وقال في السياق نفسه: "موقفي لا يزال واضحاً، في أي وضع، سواء مع أو بلا تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف أنه قدّم للكنيست تشريعاً متطابقاً مع قرار مجلس الوزراء برفض ما وصفه بـ"الإملاءات الدولية" التي تسعى للدفع بإقامة الدولة الفلسطينية، موضحاً أن موقف الحكومة المتفق "يعني أننا متحدون لرفض الخضوع للإملاءات الدولية"، وفق تعبيره.

وفي اعتراف واضح من موقفه تجاه حلّ الدولة الفلسطينية قال نتنياهو: "الجميع يعلم أنني أنا من عرقل على مدى عقود قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرّض وجودنا للخطر"، مضيفاً أن هذا الموقف تَقوَّى في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

رفض فلسطيني

من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء إن تصريحات نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، "تَحدٍّ للشرعية الدولية"، حسبما ورد في بيان للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشار البيان إلى أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، تَحدٍّ للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأمريكي، بخاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى للاعتراف بها".

وأردف أبو ردينة: "هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة لا تجلب الأمن والاستقرار لأحد هنا أو في المنطقة"، وحذّر من "استمرار هذا النهج المدمّر الذي سيوصّل الأمور إلى الانفجار الشامل".

وتابع أبو ردينة: "دون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربياً ودولياً، يرفض هذه السياسة الإسرائيلية".

وقال متحدث الرئاسة: "على الإدارة الأمريكية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولاً، لأن حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماماً كالقدس ومقدساتها".

بن غفير يهدد مجدداً

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليقاً على قرار تقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة المسجد الأقصى في رمضان، إن من شأنه أن يفرض ما وصفه بـ"حالة الهدوء" في القدس.

وأضاف أنه كان من المتوقع أن تشتعل إسرائيل باعتبارها في حالة حرب، "لكن سياسة اليد القوية تفرض الهدوء، وتحافظ على السلام"، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة وقف سياسة الإدماج بإسرائيل.

وأشار بن غفير إلى أن الضغط العسكري هو الحل لإعادة المحتجَزين في غزة، وأنه لا حاجة إلى إرسال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ديفيد برنيع "للاستجداء" في عواصم العالم لاستعادتهم، وفق تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".