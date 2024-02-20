سياسة
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بينهم أطفال.. الصحة العالمية تنفذ مهمتين إنسانيتين لإنقاذ 32 مريضاً بغزة
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها نفذت يومي 18 و19 فبراير/شباط الجاري مهمتين إنسانيتين لإنقاذ حياة 32 مريضاً في حالة حرجة، بينهم طفلان، ونقلهم من مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، إذ نُقلوا إلى مستشفيي "غزة الأوروبي" و"الأقصى" ومستشفيات ميدانية.
بينهم أطفال.. الصحة العالمية تنفذ مهمتين إنسانيتين لإنقاذ 32 مريضاً بغزة
نازحون مصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة / صورة: AA
20 فبراير 2024

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها أجرت مهمتين لنقل 32 مريضاً بحالة حرجة، بينهم طفلان، من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن متحدث المنظمة طارق جاساريفيتش، في مؤتمر صحفي أن منظمة الصحة العالمية نفذت يومي 18 و19 فبراير/شباط الجاري مهمتين لإنقاذ حياة 32 مريضاً في حالة حرجة، بينهم طفلان، ونقلهم من مجمع ناصر الطبي.

وأوضح متحدث المنظمة أن المهمتين كانتا "عاليتي الخطورة" وجرى تنفيذهما بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأضاف أن أربع سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أمنت النقل الآمن للمرضى، الذين خضعوا للتقييم الطبي بالتنسيق مع مدير مستشفى ناصر، عاطف الحوت.

وأفاد أن المرضى نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، ومستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى، والمستشفيات الميدانية التابعة للهيئة الطبية الدولية والإمارات وإندونيسيا في رفح (جنوب).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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