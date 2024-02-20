تعمل ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بشكل مكثف، استعدادها لاستضافة فاعليات منتدى الدبلوماسية بين 1ـ3 مارس/آذار المقبل.

وأفاد متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، بأن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيعقد هذا العام تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات".

وقال في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، إن المنتدى سيشهد مناقشة الملفات الدولية والإقليمية، إلى جانب عقد جلسات بشأن 50 موضوعاً.

وكشف عن أنه حتى 20 فبراير/شباط الجاري (اليوم)، من المقرر أن يشارك في المنتدى رؤساء 22 دولة وحكومة، و80 شخصية وزارية، بينهم 66 وزير خارجية.

وأكد أن هذه الأعداد قابلة للارتفاع، مشيراً إلى مشاركة عديد من قادة الرأي، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والشبّان في المنتدى.