سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا.. اعتقال عناصر خلية تجسّس تعمل لمصلحة الصين وشبكة مخدرات دولية
أفادت مصادر قضائية باعتقال الأمن التركي شبكة تجسّس مكونة من ستة أشخاص بتهمة جمع معلومات استخباراتية لمصلحة الصين عن أقلية الأويغور، بينما نفذ الأمن عملية أخرى واسعة النطاق تسمى "القفص-44" ضد شبكة للمخدرات الدولية، أفضت للقبض على 42 مشتبهاً بهم.
تركيا.. اعتقال عناصر خلية تجسّس تعمل لمصلحة الصين وشبكة مخدرات دولية
الأمن التركي ألقى القبض على ستة أشخاص بسبب مزاعم تتعلق بجمعهم معلومات لمصلحة المخابرات الصينية / صورة: AA
20 فبراير 2024

ألقت قوات الأمن التركية القبض على ستة أشخاص بسبب مزاعم تتعلق بجمعهم معلومات لمصلحة المخابرات الصينية حول أقلية الأويغور العرقية، في تركيا.

وكشفت مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء، أن سبعة مشتبه بهم جمعوا معلومات عن أفراد ومنظمات من أقلية الأويغور في أنحاء تركيا، موضحة أن الأمن التركي اعتقل ستة منهم.

وتعد العملية التي جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي جزءاً من تحقيق مستمر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما تستمر الجهود للقبض على الشخص المتبقي.

"عملية القفص 44"

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، الثلاثاء، إن قوات الأمت نفذت عملية واسعة النطاق تسمى "القفص-44" ضد شبكة للجريمة المنظمة المسلحة بقيادة المدعو "أورفي سيتينكايا"، المعروف باسم "إسكوبار التركي".

ونُفذت العملية في تسع ولايات تركية، بما في ذلك إسطنبول، إذ ألقي القبض على 42 مشتبهاً بهم، ومصادرة عديد من المسدسات والأسلحة الآلية غير المرخصة، إلى جانب كمية كبيرة من العملات الأجنبية والليرة التركية.

والمشتبه بهم متورطون بالاتجار بنحو 37 طناً من المخدرات، بما في ذلك 13 طناً ضُبطت في ألمانيا وبلغاريا وإسبانيا وموريتانيا والبرتغال واليونان، و24 طناً في تركيا.

وأكد يرليكايا أن هؤلاء الأفراد، إلى جانب شركائهم، متورطون في شحنات مخدرات دولية باستخدام سفنهم وحاوياتهم التجارية وقوارب الصيد الخاصة بهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us