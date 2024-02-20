ألقت قوات الأمن التركية القبض على ستة أشخاص بسبب مزاعم تتعلق بجمعهم معلومات لمصلحة المخابرات الصينية حول أقلية الأويغور العرقية، في تركيا.

وكشفت مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء، أن سبعة مشتبه بهم جمعوا معلومات عن أفراد ومنظمات من أقلية الأويغور في أنحاء تركيا، موضحة أن الأمن التركي اعتقل ستة منهم.

وتعد العملية التي جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي جزءاً من تحقيق مستمر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما تستمر الجهود للقبض على الشخص المتبقي.

"عملية القفص 44"

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، الثلاثاء، إن قوات الأمت نفذت عملية واسعة النطاق تسمى "القفص-44" ضد شبكة للجريمة المنظمة المسلحة بقيادة المدعو "أورفي سيتينكايا"، المعروف باسم "إسكوبار التركي".

ونُفذت العملية في تسع ولايات تركية، بما في ذلك إسطنبول، إذ ألقي القبض على 42 مشتبهاً بهم، ومصادرة عديد من المسدسات والأسلحة الآلية غير المرخصة، إلى جانب كمية كبيرة من العملات الأجنبية والليرة التركية.

والمشتبه بهم متورطون بالاتجار بنحو 37 طناً من المخدرات، بما في ذلك 13 طناً ضُبطت في ألمانيا وبلغاريا وإسبانيا وموريتانيا والبرتغال واليونان، و24 طناً في تركيا.

وأكد يرليكايا أن هؤلاء الأفراد، إلى جانب شركائهم، متورطون في شحنات مخدرات دولية باستخدام سفنهم وحاوياتهم التجارية وقوارب الصيد الخاصة بهم.