استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وحظي مشروع القرار الذي يطالب "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف" بتأييد 13 عضواً في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لمجلس الأمن، إن القرار الذي اقترحته الجزائر سيؤثر سلباً في المفاوضات الحساسة الجارية في المنطقة.

وقالت غرينفيلد بعد التصويت: "إن المضي في التصويت اليوم كان مجرد تمنٍّ وغير مسؤول، لذا فرغم أننا لا نستطيع دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نصّ نعتقد أنه سيتناول كثيراً من المخاوف التي نتقاسمها جميعاً".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN الأمريكية، إن وقف إطلاق النار الفوري المقترح في قرار الجزائر سيضر بالمفاوضات الجارية مع مصر وقطر، التي قال المصدر إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تعتقد أنها ستكون أكثر فاعلية في إخراج الأسرى من غزة، على حدّ تعبيره.

وكان مندوب الجزائر بمجلس الأمن الذي قدمت بلاده مشروع القرار قد أكد أن الصمت ليس خياراً، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفاً مناصراً للحقيقة ومناهضاً للقتل والكراهية.

وأوضح مندوب الجزائر بمجلس الأمن أن التصويت لمصلحة مشروع القرار يمثل دعماً لحق الفلسطينيين في الحياة، وأن التصويت ضده ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي للفلسطينيين .

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".