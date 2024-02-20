سياسة
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"عبر المستوطنات".. بلجيكا تتهم إسرائيل بتغيير ديمغرافية الأراضي الفلسطينية
قال مسؤول بوزارة الخارجية البلجيكية، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تريد تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستوطنات، مؤكداً أن بلاده ترى أن إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة "مخالف للقانون".
"عبر المستوطنات".. بلجيكا تتهم إسرائيل بتغيير ديمغرافية الأراضي الفلسطينية
بلجيكا تقول إن إسرائيل تريد تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية / صورة: Reuters
20 فبراير 2024

اتهمت بلجيكا إسرائيل بالسعي لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستوطنات غير القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع، عقدتها محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية البلجيكية بيت هيربوت، في كلمة خلال الجلسة، إلى أن محكمة العدل الدولية أفتت في 2004 بعدم قانونية جدار العزل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن سيطرة إسرائيل على أراضي الفلسطينيين بـ"القوة"، مضيفاً: "كلما طال أمد الاحتلال، أصبح من الضروري مناقشة التزامات قوات الاحتلال على نطاق أوسع".

ولفت هيربوت إلى أن بلاده ترى أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مخالف للقانون"، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، فايوس كوتروليس، إن "إسرائيل تهدف إلى إحداث تغيير في البنية الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياستها الاستيطانية، هذه السياسة تنتهك العديد من القواعد الأساسية للقانون الدولي".

وشدد على أن "عدم شرعية الاحتلال تفرض مسؤوليات معينة على إسرائيل والدول الأخرى، وكذلك المؤسسات الدولية".

وأوضح أن بلجيكا دعت إلى هدم المستوطنات وإعادة الممتلكات المصادَرة.

ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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