أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، الثلاثاء، باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، على رؤوس ساكنيها.

وقالت الوكالة إن القصف الإسرائيلي استهدف منازل تعود إلى عائلات: نعيم، وخليفة، وشنيورة، وياسين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكدت أن غالبية الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل، ويتعذر على سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات، بسبب الكثافة النارية من قبل طائرات ودبابات الاحتلال، وكذلك بسبب إطلاق النار من المُسيرات.

موجة نزوح جديدة

في الأثناء، يواصل جيش الاحتلال، وفق الوكالة، قصفه المدفعي صوب أحياء: الصبرا، وتل الهوى، وأطراف الشجاعية، في المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن منطقة الزيتون تشهد قصفاً "عنيفاً" من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى توغل للقوات، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية من منازلها إلى المناطق الغربية للمدينة، بينها حي الرمال والميناء والشاطئ.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بتدمير منازل وشوارع وبنية تحتية.

تواصل الاشتباكات

بدورها، قالت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحماس، في بيان: "نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون".

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع".

المجاعة تهدد حياة مئات الآلاف

إنسانياً، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، من أن "المجاعة تتعمق" في القطاع وتهدد حياة "مئات آلاف الأطفال والنساء"؛ جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب، في بيان: "تتعمق يوماً بعد يوم المجاعة في محافظات قطاع غزة، الذي يعيش فيه قرابة 2.4 مليون إنسان".

وأوضح أن المجاعة "تتعمّق بشكل أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية عالمية قد يسقط ضحيتها أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني مازالوا موجودين في هاتين المحافظتين".

وشدد المكتب على أن "الاحتلال بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وصولاً إلى المجاعة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء".

ومضى قائلاً: "نطالب بشكل فوري وعاجل بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، كما نطالب برفع الحصار وإدخال 10 آلاف شاحنة مساعدات خلال اليومين القادمين بشكل مبدئي وفوري وعاجل قبل وقوع الكارثة الإنسانية".

وتابع: "تتحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة التي تجري فصولها على مرأى ومسمع من كل العالم (...) وهم الذين منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للعدوان المتواصل".

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "29 ألفاً و195 شهيداً و69 ألفاً و170 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض"، حسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.