أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع المدير العام لوكالة الإعلام والمعلومات بجمهورية ألبانيا.

وقال ألطون في منشور على منصة إكس: "بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وقّعنا مذكرة تفاهم مع السيد ألتيو هايسي المدير العام لوكالة الإعلام والمعلومات بجمهورية ألبانيا".

وأكّد ألطون أن المذكرة من شأنها رفع مستوى التعاون بين البلدين في مجالات الإعلام والاتصالات.

وتابع: "نهدف من خلال مذكرة التفاهم التي وقّعناها في إطار مجلس التعاون التركي-الألباني رفيع المستوى، إلى تعزيز التعاون بين بلدينا في مجالات الاتصالات والدبلوماسية العامة والإعلام والمعلومات مفتوحة المصدر".

وأعرب ألطون عن أمله في أن تأتي هذه المذكرة بالخير على البلدين، بما ستوفره من زيادة لتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعلام والاتصال.

وأجرى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما زيارة رسمية إلى تركيا الثلاثاء، عقد خلالها اجتماعاً مع الرئيس رجب طيب أردوغان، أعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

وجرى توقيع اتفاقيات عدة عقب اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين بحضور الزعيمين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.