أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تضامن ألبانيا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في هذه المرحلة "مهم للغاية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت أردوغان إلى أن "ألبانيا وقفت في الجانب الصحيح عبر تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، في إشارة للتصويت على قرار يطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وأوضح أن: "تضامن ألبانيا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في هذه المرحلة مهم للغاية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الألباني، أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد راما على ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وقال: "تركيا لاعب لا غنى عنه، وعامل لضمان أمن المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بغزة وإسرائيل".

وبيّن أن ألبانيا تدعم حل الدولتين، مستدركاً بضرورة وجود ضمانات لهذا الحل، مشيراً إلى أن الدول العربية يمكنها أن تقدم ضمانة أمنية من خلال التعاون مع تركيا.

وأشار راما إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد حل للاتهامات التي توجهها إسرائيل ضد الأبرياء والمجازر بعد ذلك.

اتفاقيات تعاون

وفي السياق، وقعت تركيا وألبانيا، الثلاثاء، 6 اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وجرى توقيع الاتفاقيات عقب اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين بحضور أردوغان وإيدي راما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

واشتملت الاتفاقيات على:

- بروتوكول تعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT" ونظيرتها الألبانية.

​​​​​​​- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام والاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووكالة الإعلام الألبانية.

- مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للغابات والمناطق المحمية بين الحكومة التركية ورئاسة الوزراء الألبانية.

- اتفاقية إطارية عسكرية بين حكومتي البلدين.

- اتفاقية حول التعاون التنموي ووضع مكتب تنسيق برامج الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في ألبانيا، بين الحكومة التركية ومجلس الوزراء الألباني.

- مذكرة تفاهم حول التعاون بمجال البيئة بين وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية ووزارة السياحة والبيئة الألبانية.

وأجرى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما زيارة رسمية إلى تركيا الثلاثاء، عقد خلالها اجتماعاً مع الرئيس أردوغان، أعقبه مؤتمر صحفي مشترك.