سياسة
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رئيس برلمان تركيا لنظيره البوسني: مذابح إسرائيل في غزة تشبه مجزرة سربرنيتسا
قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، خلال لقاء جمعه مع نظيره البوسني مارينكو كافارا، في مدينة إسطنبول، إن العلاقات بين البلدين مهمة للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهل غزة "مجزرة مفتوحة تشبه سربرنيتسا“.
رئيس برلمان تركيا لنظيره البوسني: مذابح إسرائيل في غزة تشبه مجزرة سربرنيتسا
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش خلال لقاء جمعه مع نظيره البوسني مارينكو كافارا في مدينة إسطنبول / صورة: AA
20 فبراير 2024

أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، أن العلاقات بين تركيا والبوسنة مهمة للغاية وعلى مستوى ممتاز، مضيفاً أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة يصل إلى "حد الإبادة الجماعية“.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قورتولموش، الثلاثاء، برئيس مجلس النواب البوسني مارينكو كافارا، في مدينة إسطنبول.

وقال قورتولموش خلال اللقاء إن العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية بين تركيا والبوسنة مهمة للغاية، مضيفاً أن التعاون بين البلدين يشهد زيادة في المجالات كافة.

وأشار إلى أن ضمان الثقة والاستقرار في البلقان هو المنظور الأول لتركيا.

ولفت إلى أن تركيا تعي الألاعيب التي تلعبها الدول المختلفة والقوى العظمى في منطقة البلقان.

وأكد أن الطريق إلى تحقيق الوحدة في البوسنة لا يمر عبر تأجيج التفكك، ولكن من خلال تعزيز الوجود المؤسسي للدولة، وزيادة قوتها وجعل البلاد أقوى وأكثر مكانة على الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ذكر قورتولموش أن المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهل غزة وفلسطين، والتي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي والقيم الإنسانية، هي مشكلة عالمية أخرى.

وأشار إلى أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي ينطوي على جريمة ضد الإنسانية أخطر مما شهده تاريخ البشرية في العصر الحديث.

وأضاف “هذه ليست حرباً، ولا عدواناً، هذه مجزرة مفتوحة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، تشبه سربرنيتسا“.

بدوره، قال كافارا إن الوضع في غزة صعب للغاية، مشيراً إلى أن عديداً من الأشخاص يموتون في غزة كل يوم، وسط صمت العالم.

وأضاف مخاطباً نظيره التركي: “أعلم أن جهودكم تصب في مصلحة وقف الحرب سواء في أوكرانيا أم قطاع غزة، والأهم لنا هو وقف القتل“.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "29 ألفاً و195 شهيداً و69 ألفاً و170 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض"، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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