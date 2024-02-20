أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاماً) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، مساء الثلاثاء.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة (مستعربين) منزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال شرعت بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند دوار الأحمدين، والشارع العسكري، ودوار يحيى عياش، ودوار الجلبوني، ودوار البطيخة، ودوار الحثناوي، كما دمرت بسطات مواطنين قرب دوار الحمامة ومنطقة دوار زايد في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى".

وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلاً في حي السمران بالمخيم يعود للمواطن محمد أبو جابر، وأخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية من نوع D9، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وتزامن اقتحام قوات الاحتلال، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وتشويش كثيف على شبكة الانترنت وقصف طيران الاحتلال الحربي مرتين منزلاً محاصراً داخل مخيم جنين.

وأكدت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال استخدموا المدنيين دروعاً بشرية في المخيم، فيما دوت صافرات الإنذار في جنين ومخيمها تزامناً مع اقتحام الاحتلال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في تصريح مقتضب، إن قوات الاحتلال منعت طواقمها الدخول إلى محيط مخيم جنين بعد بلاغات بوجود إصابات في داخل المخيم، وذلك بالتزامن مع إفادات لشهود عيان أكدت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبات إسعاف بإطلاق الرصاص صوبها بكثافة.

وزعمت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال اغتال ثلاثة مقاومين خلال اقتحام مخيم جنين.