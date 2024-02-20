أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء، تعرّض ناقلتي حبوب وبضائع أمريكيتين لهجومين بصاروخين باليستيين وطائرة مسيّرة من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن؛ ما تسبب في أضرار "طفيفة" لإحداها من دون إصابات بشرية.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الاثنين أنها أصابت بصواريخ سفينتين أمريكيتين.

وأفادت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس، إنه "في 19 فبراير/شباط (الاثنين) أُطلق صاروخان باليستيان مضادان للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن نحو السفينة شي تشامبيون، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني".

وأكدت أنه "لم يُبلغ عن أضرار أو إصابات، وواصلت السفينة اتجاهها المقرر لتسليم الحبوب في عدن (جنوبي اليمن)".

وفي اليوم نفسه، "نفذت طائرة من دون طيّار هجوماً على السفينة "نافيس فورتونا"، المملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال؛ ما تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابات"، بحسب "سنتكوم".

وأوضحت بأنها دمرت، مساء الاثنين، طائرة من دون طيّار غربي اليمن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر، كما "أسقطت سفن البحرية الأمريكية وقوات التحالف 10 طائرات من دون طيّار في البحر الأحمر وخليج عدن بين مساء الاثنين وفجر الثلاثاء".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل.

ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن؛ رداً على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

ومع تعرّضهم لغارات أمريكية وبريطانية، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.