تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في قاعدة الكرياه مساء الثلاثاء في تل أبيب، احتجاجاً على قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى المفاوضات في القاهرة بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وندد الغاضبون بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي اعتبر فيها أن "إعادة ذويهم ليست الشيء الأهم"، وأغلقوا طريق بيغن في أثناء احتجاجهم، حيث يُعقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي.

"مثير للاشمئزاز"

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أنه "ما إن سمع المتظاهرون عن تصريح سموتريتش حتى استشاطوا غضباً، ورددوا هتافات مناوئة للوزير الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية".

ونقلت الصحيفة عن كوبي بن عامي، شقيق المحتجز الإسرائيلي في غزة أوهاد بن عامي: "أود أن أدعو الوزير سموتريتش إلى محادثة شخصية، على انفراد، وأشرح له أنه قد يحاول تبادل الأدوار معنا لمدة 15 دقيقة".

وأضاف: "إذا كان كل هذا لا يكفيه، فهو مدعو إلى أن يحل محل أخي في النفق بغزة وسأجلس في الاستوديوهات وأقول لعائلته هذا الكلام".

وأطلق إيلي إلباغ والد ليري، المجندة الأسيرة بغزة، كلمات أكثر قسوة عبر مكبرات الصوت قائلاً: "عزيزي السيد سموتريتش، عليك أن تخجل من نفسك، عار أن يكون لدينا مثل هذا القائد في دولة إسرائيل، أنت شخص ضئيل وصغير ومثير للاشمئزاز".

وتابع: "إلى كل وزراء الحكومة، عار عليكم إذا لم تقولوا إن المختطفين ليسوا الشيء الأكثر أهمية".

"ليس أكثر أهمية"

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال سموتريتش في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "إعادة المختطفين ليست الشيء الأكثر أهمية، وإنما تحقيق النصر على حماس".

وأضاف: "القول بإعادتهم بأي ثمن مقولة غير صحيحة وغير مسؤولة. هذه ليست منافسة".

وكان سموتريتش يشير إلى دعوة أهالي المحتجزين للحكومة إلى إعادة ذويهم ولو عبر صفقة يُطلق من خلالها سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

غانتس والمعارضة يردان

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: "هجوم سموتريتش على عائلات المختطفين وصمة عار أخلاقية".

وأضاف في منشور بحسابه على إكس: "لا يمكن لأشخاص بلا قلب أن يستمروا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية".

وتابع: "سموتريتش: في عهدك وفي عهد نتنياهو قُتل 1200 إسرائيلي، وفي عهدك اختُطف (...) مواطنون إسرائيليون وأنت مسؤول عن مصيرهم، دون عودة المختطفين لن تنتصر إسرائيل".

بدوره، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على إكس: "عودة المختطفين ليست هدفنا في الحرب فحسب، بل هي واجبنا الأخلاقي دولة وشعباً. إنها الشيء الأكثر إلحاحاً".

وأضاف: "لن نفوت أي فرصة لإعادة المختطفين إلى الوطن".

ويتهم أهالي المحتجزين حكومة نتنياهو، بالتهرب من مفاوضات شهدتها العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي لبحث التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وتقدر إسرائيل أن نحو 136 محتجزاً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.